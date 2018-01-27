تفاصيل لقاء وزير النقل بأمين المنظمة البحرية الدولية

المال - خاصقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر حريصة على المشاركة بفعالية فى كل أنشطة المنظمة البحرية الدولية، ولجانها الفرعية والأساسية، وستعمل على الإسهام فى تحقيق أهدافها بما يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم.جاء ذلك، خلال استقبال وزير النقل، اليوم السبت، كيتاك ليم، الأمين ا

المال – خاص



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر حريصة على المشاركة بفعالية فى كل أنشطة المنظمة البحرية الدولية، ولجانها الفرعية والأساسية، وستعمل على الإسهام فى تحقيق أهدافها بما يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير النقل، اليوم السبت، كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، بمقر وزارة النقل، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية، والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري.



وأعرب وزير النقل عن اعتزاز مصر بعضويتها فى المنظمة البحرية الدولية ( إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة )، مشيدًا بنجاح مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C”، وذلك خلال الانتخابات التى أجريت نوفمبر/ديسمبر 2017 بالعاصمة البريطانية لندن، وحصلت على 133 صوتًا من إجمال 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها المركز السابع، خاصة وأن المنظمة تعتبر العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحرى عالميًا.



وأشار إلى التعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية (IMO) سواء من الناحية الفنية والتكنولوجية، وفى مجال التدريب والذي يعد نموذجًا إيجابيًا واضحًا لمفهوم تعزيز السلامة البحرية، لافتًا إلى أنه خلال الاجتماع استعرض خطط تطوير الموانئ المصرية والتنسيق والتكامل في مجال النقل البحري بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بما ينعكس إيجابيًا على قطاع النقل البحري.

وأوضح الوزير أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها، مؤكدًا على أهمية النقل البحرى والدور الحيوى لعنصرى السلامة والبيئة فى تطوير هذه الصناعة الهامة، ودورها الاقتصادى الكبير، لافتًا إلى ما أولته مصر من اهتمام كبير في تطوير منظومة النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية، خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافي متميز وتمتلك عدد كبير من الموانئ يصل إلى 43 سواء تجارى أو تخصصى.



من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، عن تقديره للتطور الحالي وبالدور الكبير لقناة السويس والذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، مشيرًا إلى أنه واثق من قدرة المنظومة في التعاون لتطوير قطاعات النقل البحري في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في استعادة الدور الرائد الذي كانت تحظى به بين الدول الأعضاء في المنظمة.