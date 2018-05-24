تفاصيل لقاء وزير الخارجية بزعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني

سمر السيداستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، "فولكر كاودر" زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) الذي يزور مصر، خلال الفترة 23 – 26 مايو الجارى. وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، بأن زيارة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني

سمر السيد

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، “فولكر كاودر” زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني (البوندستاج) الذي يزور مصر، خلال الفترة 23 – 26 مايو الجارى.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، بأن زيارة زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني تأتي في إطار تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ومتابعة برامج التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتطورات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء عكس متانة العلاقات الثنائية التي تعد واحدة من أهم الشراكات المصرية في القارة الأوروبية، والتي شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تطورات إيجابية وتزايداً في وتيرة الاتصالات والزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة.

واستعرض شكري تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وما أسفر عنه من تقدم وتحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مقدمًا الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر على ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها والتدابير المتخذة لتحسين مناخ الأعمال وتحسن تصنيف مصر الائتماني، وتتطلع مصر إلي زيادة الاستثمارات الألمانية التي تصل الآن إلى 4 مليارات يورو.

وأضاف أن الوزير شكري أكد علي أهمية السياحة الألمانية بالنسبة لمصر، وتخطي عدد السياح الألمان إلى مصر خلال عام 2017 نحو 1.2 مليون سائح، مبديًا حرص الجانب المصري علي تشجيع المزيد من مواطني ألمانيا على زيارة مصر من خلال تخفيف الاشتراطات الأمنية التي تضعها السلطات الألمانية على الطيران فوق سيناء، لاسيما وان الإجراءات التأمينية التي اتخذتها مصر في مطاراتها ومقاصدها السياحية تعتبر غير مسبوقة بشهادة العديد من شركاء مصر الدوليين.

وثمّن زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني العلاقات المصرية الألمانية لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التنموي والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد توقيع اتفاق بين البلدين في هذا الصدد في أغسطس 2017، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تتفهم جيداً حجم التحديات التى تواجهها مصر من اجل تأمين حدودها الممتدة غربًا وجنوبًا، وتقف على استعداد لتقديم المزيد من الدعم المادي والفني لرفع القدرات المصرية في هذا الشأن.

وأشاد بدور مصر الإقليمي الحيوي والنشط تجاه القضايا الإقليمية الرئيسية، وكذلك دور مصر في محاربة ظاهرة الإرهاب التي باتت تمثل تهديدا غير مسبوق لجميع الدول، مما يتطلب تضافر الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية وما تعبر عنه من أفكار متطرفة.

وأكد في هذا الاطار على التزام ألمانيا بدعم مصر اقتصاديًا ودعم استقرار مصر الذى يعزز بدوره من أمن واستقرار ألمانيا ومصلحتها الوطنية.