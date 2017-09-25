تفاصيل لقاء وزير الإسكان والوفد التجاري البريطاني



بدور إبراهيم :



عرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى، الفرص الاستثمارية بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، على الوفد التجاري البريطاني الذي يزور القاهرة حالياً، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.



أكد الوزير خلال كلمته على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تتبناها الدولة حالياً، في مجالات الإسكان، والطرق، والمعلومات، والبنية التحتية بوجه عام.



وشرحت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف على قطاع المرافق، تفاصيل المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مثل توصيل المرافق بالعاصمة الإدارية، والمرحلة الأولى من الطرق، والحي السكني الأول، بجانب الحي الحكومي الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما شرحت تفاصيل مخطط حي المال والأعمال المقرر تنفيذه بالعاصمة الإدارية.



وأوضحت أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، مثل الممشى السياحي الشاطئي، ومنطقة الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولى من المرافق العامة، والحي السكني، وأشارت إلى الفرص المتاحة بالمدينة بالمنطقة الصناعية والمنطقة التعليمية، ومجمع المستشفيات والخدمات الصحية، والاستثمار في المواصلات الداخلية والخارجية للمدينة، مشيرة إلى مناطق الجذب السياحي بالمدينة، خاصة منطقة مقابر العلمين، كما قدمت شرحاً لأعمال تنفيذ محطة تحلية المياه التي ستغذى المدينة.



وقدم الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، شرحاً للمشروع القومي لصرف صحي القرى، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، وسرد الفرص المتاحة في المشروعات القومية الأخرى، خاصة بصرف صحي القرى، بالمخطط العام لقطاع المرافق.



أبدى مسئولو الوفد التجاري البريطاني رغبتهم الأكيدة في التعاون مع الجانب المصري في المشروعات المُنفذة حالياً، وقامت الشركات المرافقة للوفد التجاري البريطاني بتقديم نفسها، وعرض أنشطتها، والتي تتمثل في قطاعات الإسكان، والبنى التحتية، والنقل والمواصلات، والدعم الفني والاستشارات الهندسية.

