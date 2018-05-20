تفاصيل لقاء وزيرة السياحة بوفد إعلامي فرنسي متخصص بمجال الآثار

المال - خاصالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأحد، بوفد إعلامى فرنسى من إمارة موناكو، الذي استضافته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. ويضم الوفد 10 من أهم الصحفيين المتخصصين في مجال الآثار والثقافة والفنون من عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، منها جريدة Le Monde الفرنسية،

المال – خاص

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأحد، بوفد إعلامى فرنسى من إمارة موناكو، الذي استضافته الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويضم الوفد 10 من أهم الصحفيين المتخصصين في مجال الآثار والثقافة والفنون من عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، منها جريدة Le Monde الفرنسية، ومجلة L`Oeil، ومجلة Archeologia، ومجلة L`objet D`art، ومجلة Point de Vue، ومجلة Connaissances des Arts، والتليفزيون الرسمي لموناكو.

ويصاحب الوفد السيدة Christiane Ziegler عالمة الآثار، والمديرة السابقة لقسم المصريات بمتحف اللوفر بباريس، ومديرة معرض الآثار المصرية المؤقت “ذهب الفراعنة” “L’or des Pharaons” الذى سيعرض مجموعة من الحلي الذهبية الفرعونية، ويتم تنظيمه في إمارة موناكو بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية، خلال الفترة من 7 يوليو إلى 9 سبتمبر 2018.

وتأتى زيارة هذا الوفد لمصر في إطار جهود الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستغلال الأحداث العالمية للترويج للمقصد السياحي المصري، وفِي إطار توجه الوزارة الجديد للتعاون مع وزارة الاثار في المعارض الخارجية المؤقتة للآثار المصرية، وتقوم وزارة السياحة بالمشاركة رسمياً لأول مرة في المعرض الذي سيقام في إمارة موناكو للترويج لمصر خلاله، بعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في افتتاح معرض توت عنخ امون الذى أقيم بلوس أنجلوس بالولايات المتخدة الأمريكية في مارس الماضي.

وقام المكتب السياحى بباريس بالاتصال بالجهة التي تقوم بتنظيم معرض الآثار الفرعونية في موناكو لاستغلال الحدث، وتم الاتفاق على إعداد زيارة لوفد إعلامي إلى مصر قبيل استضافة موناكو للمعرض، لإلقاء مزيد من الضوء على السياحة المصرية خاصة منتج السياحة الثقافية، ونظمت الهيئة زيارة للوفد إلى المتحف المصرى بالتحرير، لإطلاعهم على القطع الأثرية التي سيضمها المعرض كسبق لهم بما يضمن تغطية إعلامية واسعة، وتضمن برنامج الوفد زيارات لأهم المعالم السياحية بالقاهرة ومنها الأهرامات والمتحف الكبير.

وخلال اللقاء أكدت الوزيرة على أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية، وأنها تعتبر خير سفير بتقديمها لمحة عن الكنوز الأثرية التى تمتلكها مصر مما يكون له بالغ الأثر في الترويج للسياحة المصرية، لافتة إلى النجاح الذى يشهده معرض اثار الملك توت عنخ آمون بأمريكا، مشيرة إلى التنسيق الدائم بين وزاراتى السياحة والآثار في كافة المجالات.

وقالت إن وزارة السياحة ستقيم جناحا على هامش معرض “ذهب الفراعنة” بموناكو للترويج للمقصد المصري، وسيتم عرض فيلم دعائي عن المتحف المصري الكبير، وفيلم ترويجى عن المناطق السياحية المصرية المختلفة، مضيفة أن الجناح سيستضيف مجموعة من منظمي الرحلات المصريين لعرض المنتجات السياحية المصرية المختلفة لزوار المعرض.

وأعرب الوفد عن سعادته بوجودهم في مصر، مشيرين إلى الزيارة التي قاموا بها إلى موقع المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه، وبمعامل الترميمومخازن الآثار بالمتحف المجهزة على مستوى عالمي.

وأشاروا إلى أن افتتاح المتحف سيجذب المزيد من السياحة إلى مصر، مشيرة إلى اهمية المتحف الكبير الذي سيكون صرحًا أثريًا وثقافيًا، وسيعرض 50 ألف قطعة أثرية منها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنه امون، لافتة إلى فعاليات نقل تمثال الملك رمسيس الثانى إلى موقعه في بهو المتحف مع بداية العام الجارى، والذي نقلته وسائل الإعلام وشاهده العالم كله.

وفي سؤال للوفد حول السياحة المصرية، استعرضت الوزيرة المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذى شهده عام ٢٠١٧، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استعادة موقعها على خريطة السياحة العالمية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على التوسع فى الأسواق السياحية الجديدة، وعدم التركيز على الأسواق التقليدية، وقالت ان السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر في الوقت الحالي، لافتة إلى اهتمام الوزارة باستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسي.

وأشارت إلى أن عدد السائحين الفرنسيين وصل الى 600 ألف سائح عام 2010 بنسبة 4% من إجمالي السياحة الوافدة وقتها، وطلبت من الوفد نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى قرائهم ومتابعيهم ودعوتهم لزيارتها.

ولفتت المشاط إلى تنوع المنتج السياحى المصرى، لافتة إلى أن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة بمصر تجعلها قادرة على جذب شرائح وأنماط مختلفة من السائحين، ومنها سياحة “الرفاهية” التي تجذب السائحين من ذوي الإنفاق المرتفع، والتي يقصدها سكان إمارة موناكو، مشيرة إلى المناطق السياحية الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الذى يتميز بوجود العديد من الفنادق المجهزة لاستقبال السائحين.