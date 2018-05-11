تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط مع وفد جامعة النيل

المال - خاصالتقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الجمعة، وفداً من جامعة النيل، برئاسة طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور حسن على عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة بهدف الربط بين الحكومة والجامعات، والاستفادة من

المال – خاص

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الجمعة، وفداً من جامعة النيل، برئاسة طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والدكتور حسن على عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث سبل التعاون والشراكة بين الوزارة والجامعة بهدف الربط بين الحكومة والجامعات، والاستفادة من خبرات جامعة النيل فيما يخص مجال التدريب وتنمية القدرات.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص بمنظومة التدريب وتوفير البرامج التدريبية اللازمة في كافة المجالات للعاملين، مشيرة إلى أن الاهتمام الآن يتجه إلى عملية الربط بين الحكومة والجامعات للاستفادة من خبراتها في مجالات التدريب وتنظيم البرامج التدريبية، بهدف نشر تلك البرامج على مستوى المحافظات، مؤكدة أنه حتى يتم ذلك لابد من الاستعانة بالجامعات ومراكز الشباب بل ومراكز الثقافة أيضاً.

وأضافت السعيد أن التدريبات المستهدفة تأتي في إطار خطة الوزارة إلى التطوير المؤسسي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بتوفير التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت خلال فترة وجيزة تقديم العديد من البرامج التدريبية في هذا الشأن.

وشددت ضرورة نشر تلك البرامج على مستوى المحافظات لمواكبة عملية تطوير وميكنة الآليات والخدمات التي تُقدم للمواطنين على مستوي الجمهورية، خاصة بعد تنفيذ الوزارة لخطة ميكنة مكاتب خدمات المواطنين على مستوي المحافظات.

وأشارت السعيد إلى أنه تم افتتاح العديد من مراكز خدمة المواطنين خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى افتتاح مراكز محافظتي الإسماعيلية والسويس مؤخراً بعد ميكنتها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تحديد مجموعة من البرامج التدريبية لإرسالها للجامعات المصرية، وذلك لاختيار البرامج الأفضل منها من خلال طرح مسابقة لاختيار أهمها.

وأبدت تمنيها ببداية شراكة مثمرة وبناءة بين الوزارة وجامعة النيل باعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية.

وأشار ممثلي جامعة النيل إلى أن التدريب على التكنولوجيا لن يشمل فقط المتعاملين بشكل مباشر معها بداخل المؤسسة، ولكنه سيضم كافة العاملين بتلك المؤسسات وذلك لتعريفهم بالأهداف العامة مع وضع تلك التدريبات طبقاً لاحتياجات العمل والمستويات الوظيفية.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع مجال الشراكة فيما يخص مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا بصفة عامة، وأوجه الشراكة في مجالات الحوكمة والتقييم والمتابعة، وشهد اللقاء تقديم مقترح بإتاحة دبلوم أو ماجستير في المجالات التكنولوجية ومنها تكنولوجيا المعلومات.