تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط بوفد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، وريتشارد ديكتاس الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والممثل المقيم أيضا للأمم المتحدة، ورانده أبو الحسن مديرة البرنامج في مصر، والسفير سعيد هندام مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، آليات تعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة التخطيط لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الحكومة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجالات التعاون القائمة في مجالات تعزيز الكفاءة والمساءلة في القطاع الحكومي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات.

وبحث سبل التعاون في تطبيق الاصلاحات الادارية التي تتبناها الحكومة من خلال إنشاء الإدارات التي نص عليها قانون الخدمة المدنية، وتشمل وحدات التطوير المؤسسي ووحدات الموارد البشرية، ووحدات الرقابة الداخلية بما يعزز توجه الحكومة للوصول إلى جهاز إداري كفء قادر على التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة والمتابعة المستمرة لتنفيذ البرامج والمشروعات القومية.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة بالنتائج لدعم التنمية الوطنية، والتعاون في إعداد تقارير التنمية البشرية المصرية.



وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مشروعات تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحسين كقاءة الخدمة العامة تحظي بأولوية لدى الوزارة نظرًا للأثار الإيجابية لها فيما يتعلق بتأهيل المناخ المناسب للارتقاء بالنشاط الاقتصادي، وتيسير حصول المواطنين والشركات والأعمال علي الخدمات الحكومية بالكفاءة والسرعة في إطار تحديث الهيئات التى تقدم الخدمات الحكومية.

وأضافت أن محاور الإصلاح الإداري التي تمت مناقشتها مع برنامج الأمم المتحدة تتسق مع خطة الوزارة في تطوير مئات الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر التطبيقات التكنولوجية.

وألقت السعيد الضوء على أن الوزارة نجحت في ربط بنك الاستثمار القومي، ووزارة المالية من خلال تطبيق الكتروني متقدم تم إعداده عبر شركة إي فايننس E-finance، وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة وسرعة التعامل في تنفيذ المشروعات المشتركة ويزيد من الشفافية في الخدمات العامة.

وعًبر المسئول الأممي عن اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في تعزيز حجم وأثر المشروعات التي تمت مناقشتها، لاسيما وأنها تمثل محورا هاما في عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأعرب عن تقديرهم لقيام مصر بإطلاق “استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنها تمثل سبقا علي المستوي الإفريقي والشرق أوسطي، وكذلك علي مستوي مجموعة الدول الـ77 النامية.