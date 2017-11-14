تفاصيل لقاء ممثلي النقابات المستقلة مع وفد العمل الدولية

إيمان عوف التقى اليوم ممثلو المجلس الأعلى للنقابات العمالية وأعضاء من اتحاد عمال مصر الديمقراطي بوفد منظمة العمل الدولية، الذين جاءوا للوقوف على آخر تطورات مشروع قانون النقابات العمالية لإرسال تقرير لهيئة المنظمة بجنيف، والوقوف على وضع مصر من الحريات النقابية التي وضعت على أساسها مصر بالقائمة السود

إيمان عوف

التقى اليوم ممثلو المجلس الأعلى للنقابات العمالية وأعضاء من اتحاد عمال مصر الديمقراطي بوفد منظمة العمل الدولية، الذين جاءوا للوقوف على آخر تطورات مشروع قانون النقابات العمالية لإرسال تقرير لهيئة المنظمة بجنيف، والوقوف على وضع مصر من الحريات النقابية التي وضعت على أساسها مصر بالقائمة السوداء للدول المنتهكة للحريات النقابية.

وعلمت المال من المصادر التي حضرت اللقاء أنه عقد بمقر اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وأن وفد ممثلي النقابات والاتحادات المستقلة تقدموا بورقة مكتوبة حول اعتراضاتهم على قانون التنظميات النقابية الذى تمت الموافقة المبدئية عليه الأسبوع الماضى بمجلس النواب، وتأجلت الموافقة النهائية ليوم 19 نوفمبر، وضمن اللجنة التى حضرت اللقاء كل من كورين فاجا مدير إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية كارين كورتس مدير وحدة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية، وائل عيسى مستشار السياسات لنائب مدير عام المنظمة، وفاء اساماة مسئولة الأنشطة العمالية بمنظمة العمل (شمال أفريقيا).

وافتتح اللقاء رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى سعد شعبان بالترحيب بالضيوف فى بلدهم الثانى مصر، وأكد على اهتمام النقابات المستقلة جميعها بضرورة صدور قانون نقابى ملتزم بكل المعايير الدولية، والاتفاقية 87 حتى يمكن لمصر الخروج من قائمة الدول المخالفة للمعايير، وما يستتبعه ذلك من ضرر اقتصادى.

وتناولت المناقشات التى شارك فيها جميع الحاضرين مواد القانون بداية من المادة الثانية والمادة الثالثة الخاصة بالشخصية الاعتبارية والتمييز الواضح فيها لصاح نقابات بعينها، ومخالفة ذلك للمعايير والاتفاقية والدستور المصرى على الرغم من أن النقابات المستقلة هى التى أودعت مستنداتها بوزارة القوى العاملة على خلاف غيرها المنحلة بموجب أحكام وقرارات وزارية ثم انتقل الحديق عن الماد (1) التعريفات الفقرة ز الاتحاد النقابى كل تجمع يتم تشكيله بعدد من النقابات العامة على مستوى الدولة هو عودة للقانون 35 مرة أخرى، وهو أمر لم تأخذ به النقابات المستقلة التى تتشكل من اتحادات جغرافية وإقليمية ونوعية منتخبة انتخابا حرا من الأعضاء ولو كانت وزارة القوى العاملة قامت بإجراء حوار فعلى مع النقابات المستقلة لكان تم توضيح ذلك وتدارك الأمر، ونحن ملتزمون بما نصت عليه لوائح النقابات المستقلة.

وانتقل الحوار حول المادة (10) والخاص بمستويات المنظمات النقابية نفس الشكل الوارد بالقانون 35 وهو لم يعد صالحا فى ظل الحريات النقابية وتجاهل وجود مستويات أخرى فى القطاعات الجغرافية والنوعية.

وكذلك انتقل الحوار الى المادة(11) والخاصة بالعاملين بالمنشأة وحقهم فى تكوين لجنتها النقابية والتلاعب بالكلمات للتحايل على وجود لجنة نقابية واحدة على غير رغبة العمال واحتكار العمل النقابى لصالح النقابة الوحيدة الموجودة بالمنشأة.

ثم الماددة (22) والخاصة بشروط عضوية المنظمة النقابية وقيام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحذف الفقرة (ز) والتى تشترط فى عضو المنظمة النقابية الا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية والمغزى المقصود من حذف تلك الفقرة.

وكذلك كل المواد المتعلقة بالارقام التى ورد فى القانون سواء فى عضوية المنظمة النقابية والتى تم رفعها الى 250 عضو او النقابات العامة او الاعداد الخاصة بالاتحادات.

وكذلك تم مناقشة كافة المواد المتعلقة بحبس النقابيين التى جاءات بالقانون والتى لا وجود لمثيلها فى أى قانون نقابى ودارات مناقشات حول استفسارات لجنة المعايرر حول مسألة التمويل الواردة بالقانون وأوضح الحاضرون ان النقابات المستقلة لم تتلق أى تمويل نقدى من أى جهة كانت سواء كانت محلية او دولية ولم تلقى دعما سوى ورش العمل التى تقوم بها منظمة العمل لاعضاء التنظيمات النقابية العمالية من كافة الاتحادات وتلك المادة المعترض عليها منعت حتى تلقى هذاالدعم سواء من منظمة العمل أو الاتحادات الدولية المشاركين فيها سواء الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC ) او الاتحاد العربى للنقابات وتلك اتحادات نحن مشاركون فيها ونسدد لها اشتراكات.

كل ذلك تم إيضاحه وتم الرد على استفسارات اللجنة بخصوص اشتراكات العضوية، وأوضح الحاضرون كل ما يتعلق باشتركات العضوية منذ صدور قرار مجلس الوزارء بوقف التعامل مع النقابات المستقلة والتدخل السافر من بعض الجهات التنفيذية لوقف اشتراكات العضوية لتلك النقابات والغالبية الاعظمى لا تحصل اشتراكات وهو الامر الذى استبقت الحكومة وقررته قبل صدور القانون حتى يتم وأد النقابات المستقلة.

وانتهى اللقاء بعد ساعتين من الحوار وطالب الحاضرون باعادة فتح باب المدولة بمجلس النواب حول المواد الخلافية على أن يسبقة حوار حقيقى مع التنظيمات النقابية المستقلة بحضور الحومة واصحاب الاعمال حول تلك المواد حتى نخرج جميعا بقانون متوافق علية من الجميع لصال مصر ولصالح الاقتصاد المصرى.

وانتهى اللقاء بقيام رئيس الاتحاد الديمقراطى بتسليم دروع الاتحاد للسادة الضيوف.

ومن جانبه، قال محب عبود، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إن وفد النقابات المستقلة ناقش العديد من الأمور الخاصة بقانون تنظيمات النقابات العمالية والمواد التي تخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والبنود والمواد التي تتعارض معها، مثل المادة التي تقرر حبس اي عامل يؤسس نقابة او يشترك بها غير تلك التي تم تاسيسها في المنشاة والمواد الخاصة باعداد العاملين الذين يؤسسون اتحاد نوعي وغيرها من البنود.

وأضاف عبود إلى أنه من المقرر أن تلتقي النقابات المستقلة بوزير القوى العاملة والهجرة ورجال الأعمال يوم الخميس المقبل لمناقشة القانون.