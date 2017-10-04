تفاصيل لقاء مدبولى مع بعثة البنك الدولى

بدور إبراهيم:التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، بهدف تقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحى المقترح ضمها للمرحلة الثانية من مشروع برنامج الخدمات المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R).يضم البرنام





بدور إبراهيم:



التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، بهدف تقييم شركات مياه الشرب والصرف الصحى المقترح ضمها للمرحلة الثانية من مشروع برنامج الخدمات المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج (P for R).

يضم البرنامج شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والغربية، ودمياط، وذلك من خلال قرض قيمته 550 مليون دولار.

أوضحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، والمشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، أن البرنامج يهدف إلى مد الخدمة لقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد.

وقال إن المشروع جاري تنفيذه حالياً بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، كمرحلة أولى، كما يقوم حالياً الصندوق العربي للإنماء والتنمية الإقتصادية بتمويل القرى الملوثة بمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفنى لوزير الإسكان، أن آلية تنفيذ البرنامج نموذجا فريدايتم تطبيقه لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنه يتم صرف التمويل طبقاً لتحقيق النتائج (Program for Results)، والتي تعتمد على تنفيذ عدد الوصلات المنزلية المُحددة بالبرنامج، وكذلك يهدف البرنامج إلى دعم وتطوير النظام المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحى، لتحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحى.

وأشارت بعثة البنك الدولى، إلى أن هناك الكثير من النتائج والآليات التى تم إنجازها بالمرحلة الأولى، سوف يتم الاستفادة منها كدروس مستفادة بالمراحل التالية، للاسراع فى تنفيذ البرنامج، وستستمر البعثة في عقد اجتماعات متتالية مع وحدة إدارة المشروعات بالوزارة(PMU) ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة، بمحافظات المنوفية والغربية ودمياط حتي السابع من أكتوبرالجارى.

