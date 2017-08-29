تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع السفير الكوري الجنوبي

وكالات: أكد محافظ أسوان مجدي حجازي، على تطلع المحافظة إلى زيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها داخل المحافظة خلال الموسم السياحي القادم، مشيرا إلى أن أسوان كانت محطة مهمة ومقصد سياحي هام للكوريين خلال الفترة الماضية، لما تتميز به من تنوع في الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علا

وكالات:

أكد محافظ أسوان مجدي حجازي، على تطلع المحافظة إلى زيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها داخل المحافظة خلال الموسم السياحي القادم، مشيرا إلى أن أسوان كانت محطة مهمة ومقصد سياحي هام للكوريين خلال الفترة الماضية، لما تتميز به من تنوع في الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفاري وصيد، بالإضافة إلى تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسوان، سفير جمهورية كوريا الجنوبية يوون سون جو، والوفد المرافق له بمقر المحافظة مساء الاثنين، موجهاً شكره للسفير الكوري لحرصه على زيارة محافظة أسوان لتدشين العديد من مشروعات التعاون بين البلدين ومنها افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان،بجانب رعاية لعبة التايكوندو بنادي أسوان، وهو الذي يفتح المجال أمام المشروعات الاستثمارية من الجانب الكوري على أرض هذه المحافظة الواعدة التي تتفرد بالثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، بالإضافة إلى تنوع مصادر الطاقة وخاصة الشمسية.

من جانبه، أشاد السفير الكوري الجنوبي بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية- الكورية ولاسيما بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة سول العام الماضي لتشمل التعاون البناء في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والرياضية مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر بشكل كبير لتوفر حوالي 20 ألف فرصة عمل، مؤكداً على أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان من ضمن 3 جامعات مصرية سيكون جسراً حيوياً لتطوير العلاقات بين البلدين وخاصة أن أسوان هي البوابة الرئيسية على قارة أفريقيا.

وأضاف يوون سون جو، بأن مشاركة كوريا الجنوبية في بطولة شرم السيخ الدولية للتايكوندو من بين 43 دولة يعكس مدى الاهتمام بتوطيد العلاقات مع مصر، فضلاً عن حرصه على زيارة صالة تدريب لعبة التايكوندو بنادي أسوان الرياضي عصر اليوم والتي تم افتتاحها منذ عام 2009 بدعم كوري حيث يصل عدد اللاعبين المستفيدين من اللعبة 100 لاعب ولاعبة.. وفي نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة للسفير الكوري تعبيراً عن ترحيب أسوان به وإعتزازا وتقديراً بعلاقات الصداقة بين مصر وكوريا الجنوبية.