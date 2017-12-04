تفاصيل لقاء محافظ أسوان بوفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وكالات: التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء الإثنين، مع وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف بمنظمة (الإيفاد) برئاسة الدكتور عبدالكريم سما لمناقشة واستعراض الجهود المبذولة لتنمية قرى وادي النقرة ووادي الصعايدة بأسوان، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس مصطفى الصياد، رئيس

وكالات:

التقى اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، مساء الإثنين، مع وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف بمنظمة (الإيفاد) برئاسة الدكتور عبدالكريم سما لمناقشة واستعراض الجهود المبذولة لتنمية قرى وادي النقرة ووادي الصعايدة بأسوان، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس مصطفى الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة والمدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية.





وقدم اللواء مجدي حجازي شكره لوفد منظمة الإيفاد الدولية وكل العاملين بها للتخطيط الجيد والمتابعة الجادة وأسلوب العمل لتنفيذ هذا المشروع العملاق بشكل متكامل في مختلف المجالات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المنتفعين والمزراعين بـ11 قرية بمحيط مشروعي وادي النقرة ووادي الصعايدة من خلال تطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي ودعم الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والصحة والشباب والرياضة، فضلاً عن الاهتمام بمشروعات تنمية المرأة.

وأعرب عن شكره أيضاً للأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جهودها المتواصلة مع مسئولى الإيفاد للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة بالقرى المستهدفة وبما يعود بالخير على المقيمين فيها.

وطلب مجدى حجازى من المدير التنفيذى للمشروع ووزارة التعاون الدولى بأن يتم إعداد ورقة عمل محدد بها الخدمات المتاحة التي يمكن تقديمها لأسوان ليعقب ذلك قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد بيان شامل بكافة المطالب لقيام منظمة الإيفاد بدراستها وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مع دراسة مسئولى الإيفاد أيضاً لإنشاء مراكز شباب عبارة عن ملاعب متعددة الأغراض بباقى قرى الصعايدة ووادى النقرة التي لا توجد بها مراكز شباب لتكون بمثابة مراكز إشعاع حضارى تحقق معها الكثير من الأهداف الإيجابية لخدمة أهالى هذه القرى.

ووجه مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بسرعة الإنتهاء من إنشاء مدرسة التعليم الإساسى التي تضم 11 فصلا دراسيا من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الإعدادية بقرية الآمال بوادى النقرة لدخولها الخدمة في النصف الثاني من العام الدراسى الحالى والمدعمة من منظمة الإيفاد بتكلفة 6.7 مليون جنيه، وبالتوازى جارى إنشاء مركز شباب بالقرية بتكلفة 2.5 مليون جنيه، فضلاً عن طرح مدرسة ومركز شباب بقرية الكرامة بالنقرة أيضاً.

كما وجه حجازى بإعداد خطاب لوزيرة الإستثمار بشأن توفير جهات مانحة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الطرق الفرعية بوادى النقرة بأطوال 4.5 كم، مع قيام مدير عام الرى بعرض مطلب تنفيذ مشروع تأهيل ترعة وادى الصعايدة بطول 60 كم على مسئولى الوزارة لسرعة توفير الإعتمادات المالية له.

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة بأجهزتها المختلفة وبالتنسيق مع مسئولى الإيفاد سيبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذا المشروع الحيوى والهام والذى سيحول قرى وادى الصعايدة ووادى النقرة إلى نماذج وقصص نجاح للمناطق الريفية المتكاملة الخدمات والمرافق مع تسويق منتجاتها الزراعية لإستثمارها في التصنيع الزراعى وتصديرها سواء كانت محاصيل زراعية أو نباتات عطرية وطبية من أجل تحقيق القيمة المضافة إقتصادياً وأيضاً زيادة دخل المزارع الصغير.

وخلال الإجتماع، أكد المهندس مصطفى الصياد وكافة المسئولين بمنظمة الإيفاد أن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير بخطى ثابتة لإستكمال إنشاء المدارس ومراكز الشباب والعيادات الصحية وأيضاً تنفيذ أنشطة مدرة للدخل للمرأة، علاوة على إنشاء وحدة إنتاجية لتقطير النباتات الطبية والعطرية بوادى النقرة لإنتاج مستخلصات هذه النباتات وتصديرها للخارج بجودة عالية بعد نجاح زراعتها وتحقيق إنتاجية عالية منها، فضلاً عن الإهتمام بالمشروعات الزراعية المختلفة.