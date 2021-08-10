تفاصيل لقاء لجنة حقوق الانسان في البرلمان مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية

استقبل النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي – عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمقر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.

وحضر اللقاء النائب أيمن أبو العلا – وكيل اللجنة والنائب محمد سلطان – عضو اللجنة.

كما حضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض – وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني و آلاء سمير مليطات – مستشارة قانونية و رزق الزعانين – مستشار أول بمندوبية فلسطين و طارق فانوس – مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.

و أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، أن مصر لم تتوانى يوما عن نصرة القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، واشار إلي تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.

كما تم الإشارة الي أدانة مجلس النواب المصري لجرائم الإحلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف وضد الشعب الفلسطيني، وتخصيص مجلس الشيوخ جزءا من جلسته البرلمانية المنعقدة لإدانة الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، إلي أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وحتى الآن، منتقدين الكيل بمكيالين على الساحة الدولية.