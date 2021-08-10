سيـــاســة

تفاصيل لقاء لجنة حقوق الانسان في البرلمان مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية

وانتقد أعضاء لجنة حقوق الإنسان الكيل بمكيالين على الساحة الدولية
ياسمين فواز 1:28 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 1:28 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي – عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمقر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب.

وحضر اللقاء النائب أيمن أبو العلا – وكيل اللجنة والنائب محمد سلطان – عضو اللجنة.

كما حضر اللقاء من منظمة التحرير الفلسطينية حسام عوض – وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني و آلاء سمير مليطات – مستشارة قانونية و رزق الزعانين – مستشار أول بمندوبية فلسطين و طارق فانوس – مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين.

اقرأ أيضا  طلب إحاطة في البرلمان للتحذير من المنازل والمطالع العشوائية على الطريق الدائري

و أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان ، أن مصر لم تتوانى يوما عن نصرة القضية الفلسطينية التي بدأت منذ عام 1948، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، واشار إلي تجدد الموقف المصري بعد الأحداث التي شهدتها غزة جراء الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، إذ كللت الجهود المصرية للتوسط بين طرفي النزاع في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، يضمن عودة الهدوء من جديد إلى الساحة الفلسطينية.

اقرأ أيضا  «لإنهاء الأزمة في إقليم تيغراي».. الخرطوم تستدعي سفيرها لدى إثيوبيا

كما تم الإشارة الي أدانة مجلس النواب المصري لجرائم الإحلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف وضد الشعب الفلسطيني، وتخصيص مجلس الشيوخ جزءا من جلسته البرلمانية المنعقدة لإدانة الاعتداءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، إلي أهمية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ وحتى الآن، منتقدين الكيل بمكيالين على الساحة الدولية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

طلب في البرلمان لعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

ياسمين فواز 1:11 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

طلب إحاطة في البرلمان للتحذير من المنازل والمطالع العشوائية على الطريق الدائري

ياسمين فواز 12:05 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

وفد منظمة التحرير الفلسطينية في البرلمان ويلتقي رئيس لجنة حقوق الإنسان

ياسمين فواز 11:21 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

نائب بمجلس الشيوخ : روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة في مصر

ياسمين فواز 10:29 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

«آلاف الأسر فرت من منازلها».. فيضان كارثي يضرب إثيوبيا

المال - خاص 6:04 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

«لإنهاء الأزمة في إقليم تيغراي».. الخرطوم تستدعي سفيرها لدى إثيوبيا

المال - خاص 5:53 م, الأثنين, 9 أغسطس 21