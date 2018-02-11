تفاصيل لقاء شكرى مع رئيسة مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات

المال - خاصاستقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، السيدة إليزابيث جيجو رئيسة مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات.وفِي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أشار إلى أن الوزير استهل المقابلة بتقديم التهنئة لرئيسة المؤسسة بمناسبة التجديد لها لولاية ثانية

المال – خاص

استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأحد، السيدة إليزابيث جيجو رئيسة مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات.

وفِي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أشار إلى أن الوزير استهل المقابلة بتقديم التهنئة لرئيسة المؤسسة بمناسبة التجديد لها لولاية ثانية، متمنيًا لها التوفيق في مهامها خلال الفترة القادمة.

وأكد على استعداد مصر الكامل لتعزيز أطر التعاون مع المؤسسة التي تهدف إلى تعميق الحوار بين الشعوب والثقافات في المنطقة المتوسطية.

وأعرب في هذا الصدد عن ترحيبه بعقد اجتماع “الشبكة الوطنية المصرية” اليوم في إطار تفعيل الشراكة بين مؤسسة أنا ليند، ومنظمات المجتمع المدني في مصر.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية جدد خلال المقابلة التأكيد على التزام مصر بأهمية رفع الوعي في مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها المنطقة، وتتمثل في ظواهر الإرهاب والعنف والتطرف والهجرة غير الشرعية، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي تقوم به مؤسسة أنا ليند في مد جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات ونشر ثقافة التسامح في مواجهة دعاوى العنف والانعزال والتنميط على الأساس الديني والعرقي.

وأشادت رئيسة المؤسسة بالدور المصري التنويري على مر العصور، والذي يكتسب أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة في مواجهة موجة الإرهاب الغاشمة التي تستهدف النيل من مكتسبات الحضارة الإنسانية.

وأعربت عن الاعتزاز الكبير بأن تستضيف مدينة الإسكندرية مقر المنظمة لما تمثله تلك المدينة من نموذج فريد في احتضان الثقافات المختلفة، وما حققه هذا التعايش من ثراء كبير في الحياة الثقافية لشعوب المنطقة.

وتطلعت رئيسة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها وبرامجها في مصر، ما رحب به وزير الخارجية مؤكداً على ترحيب مصر بتوسيع نطاق برامج المؤسسة ورقعتها الجغرافية لتشمل محافظات ومناطق متعددة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء مؤسسة أنا ليند عام 2005 كمؤسسة دولية بين الحكومات الأورومتوسطية تحت مظلة الاتحاد من أجل المتوسط ويقع مقرها بمدينة الإسكندرية، كما تضم في عضويتها ممثلين عن 43 دولة أورومتوسطية بهدف بناء الثقة وتحسين التفاهم المتبادل وتعزيز القيم المشتركة.

وتدير المؤسسة أكبر شبكة من شبكات منظمات المجتمع المدني المعنية بتعزيز الحوار بين الثقافات في النطاق الأورومتوسطي، والتي تضم 4 آلاف منظمة غير حكومية.