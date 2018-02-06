تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بوزير الصحة

المال - خاصالتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.أوضح وزير الصحة، خلال اللقاء، أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات طبية في مختلف التخصصات على

المال – خاص



التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الصحة، خلال اللقاء، أنه سيتم إنشاء مدينة طبية في العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات طبية في مختلف التخصصات على أعلي مستوى بما في ذلك مستشفيات متخصصة فى مجال أمراض النساء والتوليد والأطفال، فضلاً عن معهد تمريض ومركز تدريب للأطباء والكوادر الطبية والفنية.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتخصيص الأرض التي سيتم إقامة المدينة الطبية عليها، فضلاً عن اختيار مبني مناسب ليكون مقر للهيئات الثلاث التي نص عليها قانون التأمين الصحي الجديد، والتي ستتولى الإشراف علي التمويل والرقابة والجودة والرعاية الصحية بهدف ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.