تفاصيل لقاء رئيس فودافون مصر وفوداكوم جنوب إفريقيا بمجلس النواب غدا

يلتقي النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مع محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر بحضور شامل جوسيب الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب فى تصريحات لـ”المال” إن اللقاء سيتناول استعراض خطط شركة فوداكوم داخل السوق المصرية من تحسين للخدمات المقدمة، والتوسع في الاستثمارات.

وأوضح بدوي أن شركة فودافون مصر دون التخارج من السوق المحلية، وسيتم الابقاء على مسماها كما هي، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نقل ملكية حصة مجموعة فودافون العالمية البالغة 55 % فى وحدتها المصرية إلي تابعتها فوداكوم الجنوب أفريقية.

رئيس اتصالات النواب: البيئة التشريعية هي ما يبحث عنه أي مستثمر

وأكد أن البيئة التشريعية هي ما يبحث عنه اي مستثمر يرغب في الاستثمار وخاصة في قطاع التكنولوجيا، لافتا إلى أن اللقاء سيشهد كذلك استعراض قانون مكافحة جرائم المعلومات وحماية البيانات الشخصية، لكونهما من أهم التشريعات الصادرة عن البرلمان.

يذكر أن «فودافون العالمية» أعلنت عن تلقيها عرض شراء حصتها فى «فودافون مصر» البالغة %55 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2.7 مليار دولار، فيما ستحصل «فودافون العالمية» على أسهم جديدة عبر زيادة رأسمال «فوداكوم» توازى %80 من قيمة حصتها فى فودافون مصر، لترتفع حصة «فودافون العالمية» فى «فوداكوم» لنحو %65.1، وستسدد شركة الأخيرة الـ %20 المتبقية من تكلفة الاستحواذ على %55 من أسهم فودافون مصر بشكل نقدى بقيمة 548 مليون دولار، تمول عبر تسهيلات ائتمانية، إضافة إلى دراسة خيارات التمويل الأخرى، ومنها قروض بنكية وسندات مقومة بالعملة الجنوب أفريقية.