تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع مستثمري السياحة

المال- خاص فى أعقاب اللقاء الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومجموعة من المستثمرين السياحيين، أكد وزير السياحة أن هذا الاجتماع يعكس إيمان الحكومة بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص، ولا سيما فى مجال السياحة حي

المال- خاص





فى أعقاب اللقاء الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار ومجموعة من المستثمرين السياحيين، أكد وزير السياحة أن هذا الاجتماع يعكس إيمان الحكومة بأهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص، ولا سيما فى مجال السياحة حيث يعد شريكًا أساسيًّا فى نجاح منظومة السياحة، مثمنًا هذا الدور الذى يسهم بشكل أساسى فى دفع الحركة السياحية ومن ثم النهوض بالاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية في أقرب وقت، وفقًا للائحة المعدلة والتي تمت مراجعتها واعتمادها من مجلس الدولة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تأكيد سرعة سداد المستحقات المتأخرة للشركات في برنامج تحفيز الطيران عن عامي 2015 و2016، موضحًا أنه حتى الآن تم سداد جزء من هذه المستحقات بعد مراجعة استمارات الطيران التي تقدمت بها الشركات، من قِبل اللجنة المشكَّلة من وزارة السياحة وصندوق السياحة واتحاد الغرف السياحية ومراقب مالى من وزارة المالية، مضيفًا أنه جارٍ العمل على صرف مستحقات باقى الشركات التي قامت باستيفاء جميع المستندات المطلوبة منها، وأنه جار مخاطبة الشركات التي لم تستوف مستنداتها.

وفيما يتعلق بالتسويق لمدينة شرم الشيخ قال الوزير إنه تم الاتفاق مع بعض الشركات على تقديم برامج تحفيزية لها لجلب سياحة للمدينة من أسواق جديدة، وإنه جار العمل على وضع الخطة التسويقية للترويج لمدينة شرم الشيخ مع شركة الدعاية، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مصغرة تضم عددًا من المستثمرين الذين يعملون في شرم الشيخ للتعاون مع الشركة في وضع هذه الخطة، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق حملات ترويجية رقمية وإقامة العديد من الفعاليات في مدينة شرم الشيخ؛ لجذب السائحين من الأسواق القريبة منها.

ونوه الوزير بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار فيما يخص إدارة الخدمات الموجودة في المناطق الأثرية.