تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمحافظ بورسعيد لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية

أمانى العزازى: أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بمنطقة قناة السويس، والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لها، واستغلال ما تمتلكه هذه المنطقة من مقومات وامكانيات تجعلها تساهم بقدر كبير فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خ

أمانى العزازى:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بمنطقة قناة السويس، والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لها، واستغلال ما تمتلكه هذه المنطقة من مقومات وامكانيات تجعلها تساهم بقدر كبير فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمحافظة والاستعدادات المتعلقة باستقبال الكيانات الاقتصادية الكبرى التى ستتواجد فى كل من شرق وغرب بورسعيد.

واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على اهمية الاستمرار فى المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على ارض المحافظة، لما سيكون لها من دور كبير فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصحة والاسكان والتعليم والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحى، والتى شملت أعمال الانشاء أوالتطوير أوالصيانة، موضحاً أنها تتم وفقاً للجدوال الزمنية المحددة لها.

وأوضح محافظ بورسعيد خلال العرض أن قطاع الصناعة يحتل اولوية قصوى بخطط المحافظة، حيث أنه جار انشاء 5 مشروعات صناعية باستثمارات ضخمة تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، فضلاً عن انه تم تخصيص عدد 47 قطعة لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية.





وحول موقف ازالة التعديات على اراضى املاك الدولة، اكد المحافظ انه تم الانتهاء من ازالة التعديات وجارى اتخاذ الاجراءات الخاصة باعمال التقنين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ بورسعيد الى أن الاستعدادات الجارية التى تقوم بها المحافظة فيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحى الذى اقره مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لاستكمال اجراءات استصداره، وباعتبار ان محافظة بورسعيد هى أول محافظة تطبق هذا النظام الذى سيسهم فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.