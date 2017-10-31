تفاصيل لقاء رئيس الحكومة بوزير النقل

مدحت إسماعيلالتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.وقال مصدر مسئول، إن وزير النقل عرض على المهندس شريف اسماعيل، موقف الأعمال المنفذة فى المشروع القومي لتجديدات 1200 كي

مدحت إسماعيل

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع.

وقال مصدر مسئول، إن وزير النقل عرض على المهندس شريف اسماعيل، موقف الأعمال المنفذة فى المشروع القومي لتجديدات 1200 كيلو متر فى خطوط السكة الحديد، لافتاً الي أنه تم انهاء70 كيلو متر من المشروع حتي الأن، وان هيئة السكة الحديد تلتقي حالياً بشركات قطاع خاص محلية واجنبية للمشاركة فى تنفيذ المشروع والإنتهاء منه خلال عامان.

وتراهن وزارة النقل، على تقليص خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية عبر تطوير البنية الأساسية للشبكة، وزيادة نقل البضائع على خطوط الهيئة، وذلك عبر تطوير البنية الأساسية للمرفق، والتوسع فى نقل البضائع، بإعتباره الطريق الأساسي فى تقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات الهيئة.

وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهي تمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر، وقدرت لجنة النقل بمجلس النواب، خسائر الهيئة القومية بنهاية العام المالي الماضي بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات.

وكان وزير النقل الدكتور هشام عرفات ، أعلن عقب توليه المنصب ـ أنه تلقى توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تجديد 1200 كيلو متر، من خطوط هيئة السكة الحديد، خلال فترة لا تزيد على 30 شهراً.

وتتولى شركتا “المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد “إيجيفراي”، تنفيذ المشروع فى الوقت الحالي.

ولفت المصدر الي أن وزير النقل ناقش ايضا مع رئيس الوزراء سرعة إصدار قرار اوامر اسناد المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، لافتاً الي أن هيئة الطرق وزعت الأعمال على الشركات، ونتظر صدور قرار رسمي بأمر الأسناد.

وتنفذ وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال الفترة المقبلة، إنشاء ورصف 1150 كيلو متر فى المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، الذى تشارك فى تنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، بتكلفة تجاوز 13 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة على مستوى الجمهورية، طبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء، 174.6 ألف كيلو متر عام 2015/ 2016، مقابل 168.4 ألف كم عام 2014/ 2015، بارتفاع قدره 6.2 ألف كيلو متر بنسبة زيادة قدرها %3.7.

وبلغت أطول الطرق المرصوفة التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، 27 ألف كم عام 2015/ 2016، مقابل 25 ألف كم عام 2014/ 2015، بنسبة زيادة قدرها %9.1.

