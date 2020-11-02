تفاصيل لقاء رئيس البريد مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بهدف توطيد أواصر التعاون بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لإتاحة خدمات هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتي تهدف إلى تكاتف كافة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها لخدمة المواطنين وتيسير جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية عليهم

ورحب فاروق بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم لإتمام هذا المشروع الهام وإزالة جميع العقبات في سبيل تقديم خدمات التأمين الاجتماعي عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين.

كما وجه بعقد اجتماع عاجل بين مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالجهتين لتحديد جدول زمني للانتهاء من كافة أنظمة الربط الإلكتروني بين هيئة البريد وهيئة التأمين الاجتماعي لتقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.

وقال إن البريد المصري يحظى برصيد هائل من الثقة لدى كافة فئات المجتمع، ويتمتع بشبكة كبيرة من الفروع المنتشرة في كافة المحافظات والقرى والنجوع لذا فنحن حريصون على تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية البريدية والمالية والمجتمعية المتكاملة التي تلبي معظم احتياجات المواطنين في كل مكان على أرض مصر.

وأوضح أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الهيئات والمؤسسات بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يتيح تطوير الخدمات الحالية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

وأشاد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما وصل اليه البريد المصرى من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدى الى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين كما رحب بالتعاون المثمر بين الطرفين والذي يهدف في المقام الأول التيسير علي المواطنين.

وأوضح أن استغلال منافذ هيئة البريد لتقديم خدمات هيئة التأمينات يهدف إلى إتاحة منافذ أكثر أمام المواطنين للحصول على الخدمة للمساهمة في تخفيف الضغط على مكاتب التأمينات والتسهيل على المواطنين .

وألمح إلى أن هيئة التأمينات وضعت خطة عاجلة للانتهاء من تطوير وتحديث الكتروني شامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، وذلك مع تحديد برنامج زمني لتنفيذ المنظومة الجديدة، والتي تهدف إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة ويلبي احتياجات المواطنين لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين في إطار الرؤية المستقبلية للهيئة.