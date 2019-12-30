تفاصيل لقاء خالد العناني مع محافظ جنوب سيناء واتحاد الغرف السياحية

واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاته ولقاءاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالقطاع السياحي، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي، وبحث الحلول اللازمة لنمو هذا القطاع الهام.

والتقى الوزير اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير القطاع بجنوب سيناء والأعمال النهائية الخاصة بإنشاء متحف شرم الشيخ، والذي من المقرر افتتاحه عام 2020.

“العناني” يعقد لقاء موسعا مع مستثمري جنوب سيناء.. السبت المقبل

واتفق الوزير مع محافظ جنوب سيناء على عقد لقاء موسع بمدينة شرم الشيخ يوم السبت القادم، مع مستثمري وممثلي القطاع السياحي بالمحافظة للاستماع لهم، والتعرف على العقبات التي تعوق سير العمل، ومناقشة المقترحات والآراء التي تؤدي للنهوض بهذا القطاع الهام.

كما سيتم بحث سبل التعاون بينهم وبين والوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ثاني جولة للوزير خارج القاهرة بعد توليه حقيبة السياحة والآثار.

كما التقى العناني أيضا رؤساء اتحادات الغرف السياحية، لبحث سبل الارتقاء بصناعة القطاع السياحي والأسس المثلى لآليات لتنظيم العمل، وتم استعراض أهم التحديات التي يواجهها القطاع السياحي، ووضع المقترحات للتغلب عليها.