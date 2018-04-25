تفاصيل لقاء الملا بوفد شركة مبادلة البترول الإماراتية

- أبدت اهتمامًا بمزايدة البحر الأحمر.. والاستثمار فى حقول الزيت الخامالمال - خاصاستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، والمهندس خليفة عبد الله الرميثي المدير التنفيذي لأنشطة التكرير والبتروكي

– أبدت اهتمامًا بمزايدة البحر الأحمر.. والاستثمار فى حقول الزيت الخام



المال – خاص

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول الإماراتية، والمهندس خليفة عبد الله الرميثي المدير التنفيذي لأنشطة التكرير والبتروكيماويات.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء اهتمام شركة مبادلة للاستثمار في الأنشطة البترولية في مصر بعد الخطوة الأولى التي تمت في مارس الماضى، وشرائها حصة بنسبة 10% من حصة شركة إيني الإيطالية في منطقة امتياز حقل ظهر بالبحر المتوسط، وجار حاليًا الانتهاء من الإجراءات تمهيدًا لتوقيع الاتفاق النهائي في مصر الشهر المقبل.

وقال وزير البترول إن هناك العديد من المجالات المتاحة حاليا لدخول شركة مبادلة للسوق المصرية بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

وأشار إلى أن مسئولي مبادلة أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمنطقة البحر الأحمر التي تم الانتهاء من عمليات المسح السيزمي، وحاليًا في مرحلة تقييم ومراجعة المعلومات تمهيداً لطرح مزايدة عالمية في نهاية هذا العام.

وأبدوا اهتمامهم بالدخول بتلك المزايدة، كما طلبوا الدخول في الاستثمار والمشاركة في تنمية بعض حقول إنتاج الزيت الخام بهدف زيادة إنتاجية هذه الحقول.

وأضاف الملا أنه سيتم عقد اجتماع بين الجانبين لبحث وتحديد مجالات التعاون في هذا الأنشطة.

وأكد رئيس مبادلة للبترول اهتمام الشركة بإقامة تعاون طويل الأجل في مجالات البترول والغاز وان مصر في بؤرة اهتمامهم خلال الفترة القادمة، واستعرض خلال اللقاء الأنشطة في عدد من الدول الأجنبية العاملة بها في مجالات البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد دخول مبادلة بقوة للسوق المصرية.