تفاصيل لقاء الملا برئيس جمعية البترول العالمية

نسمة بيومى التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مع دارسى سبادى رئيس جمعية البترول العالمية، الذى يزور مصر للتعرف على التقدم الذى تشهده صناعة البترول والغاز المصرية. وخلال اللقاء بحث الاستفادة من خبرة الجمعية في نقل…

نسمة بيومى

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مع دارسى سبادى رئيس جمعية البترول العالمية، الذى يزور مصر للتعرف على التقدم الذى تشهده صناعة البترول والغاز المصرية.

وخلال اللقاء بحث الاستفادة من خبرة الجمعية في نقل التكنولوجيا في مجالات أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتدريب، وتوفير الفرص للفنيين لتعزيز كفاءتهم الفنية والمهنية، بحضور وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز، ورئيس شركة إيجاس.

واستعرض الوزير خلال اللقاء المشروعات الجديدة للغاز الجارى تنفيذها، التي ستساهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بالتعاون مع شركاء قطاع البترول من كبرى الشركات العالمية، وبمساهمة شركات البترول المصرية والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات.

من جانبه، استعرض رئيس الجمعية نشاطها لتطوير صناعة البترول العالمية ودورها فى زيادة التعاون وتبادل الخبرات بين مهندسى البترول على مستوى العالم، مشيراً إلى اهتمام الجمعية بزيارة أقسام البترول في الجامعات المصرية لتدعيمها فنياً من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل وتدريب الطلاب، وذلك من منطلق حرص الجمعية على تدعيم صناعة البترول المصرية.