تفاصيل لقاء القاضي برئيس لجنه المعلومات الفيتنامي

المال خاصبحث اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع فو فان ثونج رئيس لجنة المعلومات والاتصالات، وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

المال خاص

بحث اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع فو فان ثونج رئيس لجنة المعلومات والاتصالات، وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الحاكم في فيتنام سبل التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استعرض القاضي أيضا استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة الى تفعيل التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، وأهم إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تضاعف عمليات تصدير الخدمات التكنولوجية والتعهيد، خاصة وأن الكوادر المصرية لديها مقومات ومهارات تكنولوجية متميزة.

وأشار الوزير الى أهمية دور القطاع كداعم لعملية التحول الرقمي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه بكل قوة بالتعاون مع كافة القطاعات، كما تطرق السيد الوزير إلى التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنها دمج الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة، ودور التكنولوجيا في هذا الصدد؛ مؤكداً على أن مصر اتخذت خطوات مؤثرة في تحقيق الشمول المالي ومنها تفعيل دور البريد المصري لما له من انتشاره الواسع على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فروعه المجهزة بشبكات حديثة.

وتناول الجهود التي تبذلها مصر لتفعيل مبادرة تصميم وتصنيع الالكترونيات، مشيراً أن مصر لديها المقومات من الكوادر البشرية المؤهلة والتي تدعم هذه الصناعة، هذا بالإضافة إلى مجموعة الحوافز والمميزات التي توفرها الدولة للمستثمر في هذا المجال.

وتطرق الياستراتيجية مصر في مجال الأمن السيبراني التي تعد من أهم أولويات المرحلة، مشيراً إلى إنجازات المجلس الأعلى للأمن السيبراني الذي يرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز استجابة لطوارئ الحاسوب، لافتاً الى أن مصر قد أعلنت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

من جانبه أعرب فو فان ثونج عن إعجابه بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار المسئول الفيتنامي الى انجازات بلاده لعدد من أهداف الألفية التنموية

وأكد ان صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدت نموا كبيرا خاصة في مجال البرمجيات التي زادت مع زيادة الاستخدامات للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، منوهاً الى دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستراتيجي كمحفز وداعم لتحقيق الأمان والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع أكد الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة