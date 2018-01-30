تفاصيل لقاء الشرقاوي والرؤية الاجتماعية بمعرض الكتاب

علي راشد"الشرقاوي.. الرؤية الاجتماعية"، كان عنوان ندوة محور شخصية معرض الكتاب في القاعة الرئيسية أمس، والتي شارك فيها كل من المفكر الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، والدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وأدارها الأديب شعب

علي راشد



“الشرقاوي.. الرؤية الاجتماعية”، كان عنوان ندوة محور شخصية معرض الكتاب في القاعة الرئيسية أمس، والتي شارك فيها كل من المفكر الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي، والدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، والدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وأدارها الأديب شعبان يوسف.

في البداية قال الدكتور محمد أبو الغار إن الكاتب الكبير عبدالرحمن الشرقاوي بدأ تكوينه السياسي ماركسيًا، وانتهى به المطاف إلى الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي، وهذا الأمر هو الذي أدى به لتأييد الزعيم انور السادات في التحرر من الاتحاد الاشتراكي بالرغم من أنه، في ذلك التوقيت، كان يعتقد أن أنور السادات لن يكمل في مسيرة حكمه، ولن يتمكن من السيطرة على مراكز القوى والاتحاد الاشتراكي إلا ان تأييد عبد الرحمن الشرقاوي للسادات أتى به رئيسًا لمجلس إدارة روزاليوسف، تلك الصحيفة التي كانت تتمتع بطبيعة خاصة لدى المواطن المصري، حتى تم فصله منها عقب انتفاضة 1977 التي قام بها المصريون اعتراضًا على ارتفاع الأسعار، فوصفها السادات بأنها ثورة الحرامية، ووصفتها روز اليوسف في ذلك التوقيت بـ”ثورة الشعب”، الأمر الذي أدى إلى إقالته من منصبه .

وتابع أبو الغار أن عبدالرحمن الشرقاوي لم يكن أبدا كاتبا إسلاميا كما يدعي البعض، ولكنه كاتب اجتماعي، وتناول الموضوعات الدينية من زوايا اجتماعية، وهذا لا يعنى أبدا أنه كان كاتبا إسلاميا، ولكنه حاول الوصول لشريحة أكبر من المجتمع الذي يتصف بالاهتمام بالدين، عن طريق تناول موضوعات تشغل أذهانهم واهتماماتهم على انها موضوعات دينية، ولكنها في جوهرها تناولات من زوايا اجتماعية بحتة، وهو ما يتميز به عبد الرحمن الشرقاوي، وأكبر مثال على ذلك كتاب “محمد رسول الحرية”.

ولفت إلى أن أهم ما يميز مسيرة عبد الرحمن الشرقاوي الأدبية والثقافية هو المسرح الشعري، حيث تميز عبد الرحمن الشرقاوي بشكل كبير في المسرح الشعري وحرره من القوالب الجامدة التي كنا قد تعودنا عليها في مسرحيات احمد شوقي ومسرحيات عزيز أباظة.

واوضح أن عبد الرحمن الشرقاوي عاش طوال عمره يدافع عن الفقراء والمهمشين ويقف دائما ضد الظلم، محبا لهذا الوطن ومدافع عنه وهو ما اتضح في جميع أعماله الروائية والشعرية.

من جانبها، قالت الدكتورة نسرين البغدادي إنه لكي نعرف النسق الاجتماعي السائد في عصر من العصور يجب أن ندرس أولا صورة التيمة المنتشرة في الأعمال الأدبية السائدة في ذلك الوقت.

وبتتبع روايات عبد الرحمن الشرقاوي نجد هناك تركيزا كبيرا على الذل والمرض والجهل والفقر، وهو ما اتضح بشكل كبير في رواية “الأرض” حيث رأينا القهر الذي يتعرض له الفلاحون على يد الإقطاعيين.

وتابعت البغدادي أنه كانت هناك قيم يتم بثها خلال روايات عبد الرحمن الشرقاوي توضح لنا ما كان سائدا في هذا الوقت من خلال إشارات سريعة، ومنها القدرة على قهر الجوع، والاولاد كنقاط ضعف لآبائهم وإمكانية تحويل الآباء إلى مجرمين ولصوص نظرا لعدم قدرتهم على تلبية حاجاتهم، والعدالة الاجتماعية والتي كان دائما يشير إليها في كل أعماله، وتأكيده على أن الظلم الاجتماعي قد يؤدى إلى الكفر، وقالت إنه كان يحلم دائما بالعدالة والامان والسكينة والسكن، وكان دائما ما ينشد هذه القيم لتسيطر على المجتمع.

وقال الدكتور أحمد زايد إن عبد الرحمن الشرقاوي قد ترك تأثيرا كبير في الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، خاصة وأنه عاش في القرية المصرية، وعاش بنفسه مظاهر الظلم والجمال، حتى انتقل إلى المدينة وأصبح كاتبا مرموقا وهذا كله انعكس على كتاباته، فهو كان يوصف بأنه اديب انعكاسي ينعكس وعيه على أعماله الادبية.

وقال إن عبد الرحمن الشرقاوي كان يعيش من أجل أن يكتب، وهو الأمر الذي كان يؤكده الشرقاوي في أكثر من مناسبة. وقد كان الشرقاوي يؤمن بالعدل ويدافع عن الحق والحرية، ويسعى دائما من خلال كتاباته إلى تغيير الحياة إلى الافضل دائما، وهذا ما ظهر في نقده لثورة 23 يوليو وهو ما اتضح في روايته بعنوان “الفتى مهران”.