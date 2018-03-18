تفاصيل لقاء السيسي بوزير الخارجية الإماراتي

المال - خاصاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.وصح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الج

المال – خاص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.

وصح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير خارجية الإمارات نقل للرئيس تحيات الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات إستراتيجية متميزة على كافة الأصعدة، وحرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ عبد الله بن زاي بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في المجالات التنموية المختلفة خلال الفترة الماضية، متمنياً لمصر وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوزير خارجية الإمارات، وطلب نقل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ولكافة القيادات الإماراتية.

وأشاد الرئيس بخصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما تمثله من نموذج للتعاون الإستراتيجي البناء بين الدول العربية، مؤكداً حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات بين الدولتين الشقيقتين على جميع المستويات.

وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في التباحث بين الجانبين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة والأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وأفضل السُبل للتعامل معها وتسويتها بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها، ويحفظ وحدة تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن مناقشة التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، واتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفاً واحداً في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.