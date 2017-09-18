تفاصيل لقاء السيسي بوزير الخارجية الإماراتي وسفير السعودية في نيويورك

وكالات:استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته بنيويورك، الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات ورئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم ر

وكالات:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر إقامته بنيويورك، الشيخ عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات ورئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.





وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشاد- خلال اللقاء- بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

كما أشار الرئيس السيسي إلى​ أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر كافة الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الشيخ عبدالله بن زايد، أعرب- خلال اللقاء- عن اعتزاز الإمارات بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما أشاد وزير خارجية الإمارات، بمستوى التنسيق والتشاور المكثف مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب، مشيراً إلى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات ​تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وقال السفير علاء يوسف، إن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا والملفات العربية والإقليمية والموضوعات المطروحة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ خاصة ما يتعلق بالأزمات القائمة بالمنطقة.​

كما استقبل الرئيس، بمقر إقامته بنيويورك، الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن سفير المملكة العربية السعودية بواشنطن نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير​ محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية تدعيم أواصر هذه العلاقات على كافة الأصعدة، بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية.