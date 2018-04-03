تفاصيل لقاء السيسي برئيس مجلس النواب العراقي

المال – خاص



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الدكتور سليم الجبوري، رئيس مجلس النواب العراقي، ووفدًا من أعضاء مجلس النواب العراقي، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فضلاً عن السفير العراقي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي خلال الفترة الأخيرة.



وحسب بيان، اليوم، أكد الرئيس على موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة، مشددًا على انفتاح مصر للتعاون مع العراق في جميع المجالات الثنائية، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق الثنائي بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية في ظل الأزمات الإقليمية التي تواجه الأمة في الوقت الراهن.



وشدد الرئيس على أهمية ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل الطائفية والمذهبية، في إطار المحددات والمبادئ الثابتة لسياسة مصر القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والالتزام بقيم الأمانة وعدم التآمر.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور سليم الجبوري وجه التهنئة الرئيس بمناسبة إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى ما عكسته نتائج الانتخابات من المكانة التي يحظى بها الرئيس لدى الشعب المصري وثقته في قيادته لمصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، مشيداً بما حققته مصر مؤخراً من نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.



وأعرب الجبوري، عن شكر وتقدير الشعب العراقي لمواقف مصر قيادة وشعباً الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، واهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر في المجالات المختلفة.