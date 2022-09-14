تفاصيل لقاء السفير المصري في البرتغال مع سكرتيرة الدولة للسياحة

استمراراً لجهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبرتغال على مختلف الأصعدة، التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، سكرتيرة الدولة البرتغالية للسياحة، حيث تم مناقشة الخطوات النهائية المطلوب إتخاذها لتدشين خط الطيران المباشر بين البلدين.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب الكوادر السياحية والفندقية، وذلك من خلال الشراكة بين المدارس الفندقية بالبلدين، بالإضافة إلى موضوعات استقدام البرتغال للعمالة في قطاع السياحة، فضلاً عن التعاون في مجال التحول الرقمي في قطاع السياحة.

البرتغال تعلن عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو لمواجهة التضخم

وكشفت حكومة البرتغال عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو (حوالي 2.38 مليار دولار) لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في التضخم.

وأكد رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن الإجراءات الجديدة تتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء إلى ستة بالمئة من 13%، ودعما يقدم لمرة واحدة للأسر المنخفضة الدخل، ودفع نصف شهر إضافي من معاشات التقاعد لكل المتقاعدين.

وقال كوستا إن هذه الإجراءات ترفع القيمة الإجمالية لمساعدات التضخم هذا العام إلى 4 مليارات يورو.

وشملت حزم الإجراءات السابقة دعما غذائيا استفادت منه أكثر من مليون من الأسر الأكثر فقرا وآلية خفضت الضرائب على الوقود بقدر يعادل تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 23 % إلى 13 %.

وسجل التضخم في البرتغال تسعة بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، أو أكثر من ضعفي التوقعات في ميزانية 2022 والبالغة أربعة بالمئة.

وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية قدره 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد عجز بلغ 2.8 بالمئة في 2021، لكنها حققت فائضا في الأشهر السبعة الأولى من العام. ويتوقع بنك البرتغال المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3 % هذا العام.

وكان الاقتصاد البرتغالي قد سجل نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.1 % على أساس سنوي، بعد نموه بمعدل 11.8 % خلال الربع الأول، وكانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 %.