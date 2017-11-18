تفاصيل لقاء الرقابة المالية مع خبراء التقييم العقارى

الجوهرى: رئيس الهيئة وعد بإنشاء قاعدة بيانات عقارية ..وتنظيم مؤتمر دولى للقطاع أحمد الدسوقى كشف المهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الجمعية بالدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضى. ويعد هذا اللقاء هو الاول من

الجوهرى: رئيس الهيئة وعد بإنشاء قاعدة بيانات عقارية ..وتنظيم مؤتمر دولى للقطاع



أحمد الدسوقى

كشف المهندس زكريا الجوهرى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى عن تفاصيل اللقاء الذى جمع الجمعية بالدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضى.

ويعد هذا اللقاء هو الاول من نوعه بين الجمعية وعمران منذ تولى الاخير مهام منصبه الجديد.

وقال “الجوهرى” لـ”المال”، إن الجمعية ناقشت مع “عمران” قانون التقييم العقارى الذى سيعرض فى الدورة الحالية لمجلس النواب ومن المقرر الموافقة عليه وظهور للنور مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن الجمعية طالبت بضرورة إنشاء قاعدة بيانات عقارية فى مصر لتسهيل عمل المقيمين العقاريين خلال الفترة المقبلة.

وقدر الجوهرى حجم الثرورة العقارية فى مصر بنحو 45 تريليون جنيه ، مشيرا الى ان مصر تمتلك اكبر ثروة عقارية فى الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، أن الجمعية طلبت من رئيس الهيئة إقامة مؤتمر دولى للتقييم العقارى خلال العام المقبل، مؤكدا أن مصر بها أفضل مقيمين عقاريين فى المنطقة العربية.

ولفت “الجوهرى” إلى أن رئيس الهيئة وعد بتنفيذ كافة المطالب التى تقدمت بها الجمعية خلال الفترة المقبلة .

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد أقرّ العام الماضى ولأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة ،ووضع المجلس 4 شروط قال إنها يجب توافرها فى الشركة لقيدها فى سجلاتها، الشرط الأول أن تكون شركة مساهمة مصرية، والثانى أن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، على ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.

أما الشرط الثالث فيتمثل فى ضرورة أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًّا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة، فى حين يتمثل الشرط الرابع فى ضرورة أن يضم فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– مِن ضِمنهم العضو المنتدب- على أن يكون أحدهما على الأقل مصرىَّ الجنسية