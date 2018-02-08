تفاصيل لقاء الجندي مع المتقدمين لتعيينات القيادات المحلية

بدور إبراهيمالتقى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية -أمس الأربعاء- بالمتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2017، لتعيين القيادات المحلية بالمحافظات، الذي أعلنت عنه الوزارة في شهر يوليو الماضي، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بحضور عدد من القيادات.وخلال اللقاء، ألقى الوزير محاضرة للمرشحين عن المه

بدور إبراهيم

التقى اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية -أمس الأربعاء- بالمتقدمين في الإعلان رقم 1 لسنة 2017، لتعيين القيادات المحلية بالمحافظات، الذي أعلنت عنه الوزارة في شهر يوليو الماضي، بمقر أكاديمية ناصر العسكرية، بحضور عدد من القيادات.

وخلال اللقاء، ألقى الوزير محاضرة للمرشحين عن المهارات العملية للمدير الناجح، أكد خلالها على ضرورة أن يتمتع القائد والمدير الناجح بالعلم والمعرفة والتجرد والموهبة.

وشدد على ضرورة العمل على استغلال الإمكانيات المتاحة في الإدارة المحلية لأداء العمل، وإنجاز المهام للحصول على رضا المواطن في الشارع.

وقال الجندي إنه سيتم اختيار أفضل العناصر من الأعداد التي تم تدريبها بكل تجرد ونزاهة وشفافية.

وأضاف أنه سيتم المساواة بين كل المرشحين الذين تم تدريبهم سواء كانوا من داخل الجهاز الإداري للدولة أو الخارج.

وطالب الوزير بعمل استطلاع رأي لكافة المتدربين فيما يخص المحتوي الذي درسوا على مدار الأسابيع الماضية للاستفادة من رأيهم، وسيتم تنظيمه في كافة المسابقات القادمة.

وأوضح الوزير أنه لابد من إلمام أي مدير ناجح بالهيكل التنظيمي للمكان الذي يعمل به، وتحقيق العدل وإنكار الذات في عمله ورفع الروح المعنوية لدي العاملين معه، وأن يتمتع بمهارات فنية وإدارية ومعنوية وينقلها لكافة العاملين تحت رئاسته.

ونوه إلى ضرورة إيجاد الدوافع لدي المرؤوسين وبث روح التنافس بينهم وان يكون لدي المدير الناجح قدرة على تحديد الأولويات في العمل، وأن يتمتع بالإيجابية والتنسيق الداخلي والخارجي ويكون قدوة للعاملين.

وأجاب الجندي على أسئلة المتقدمين للمسابقة، وتقدم الوزير بالشكر لقيادات أكاديمية ناصر العسكرية على الجهود التي بذلوها في عملية التدريب وإجراء الاختبارات التحريرية لقيادات الادارة المحلية المتقدمة في المسابقة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة القيادات المحلية برئاسة وزير التنمية المحلية، يوم 18 فبراير الجاري، لاختيار الأعداد المعلن عنها، طبقاً لمعايير الكفاءة والشفافية.