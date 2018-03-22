تفاصيل لقاء اتحاد الصناعات بوفد إمارة الشارقة

محمد ريحان وأحمد اللاهونى: استقبل المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أمس، وفداً رفيع المستوى ممثلاً لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء على الجانبين بما يحقق…

محمد ريحان وأحمد اللاهونى:



استقبل المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أمس، وفداً رفيع المستوى ممثلاً لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء على الجانبين بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.

واستهل “السويدي” اللقاء بالترحيب بالوفد في زيارته الأولى للاتحاد، ثم استعرض التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة من تعظيم البنية التحتية، و شبكات الطرق والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة والتي تضمنت قوانين الاستثمار الجديد، و التراخيص ، و الشركات، و الحماية من الإفلاس وغيرها، مشيرا إلى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة بوزارة الاستثمار، إذ يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات إنشاء مشروعه، والحصول على التراخيص في أقل وقت قد يصل إلى يوم، ومن مكان واحد.

وبدأ رئيس الوفد الإماراتي سلطان عبد الله بن هدة، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حديثه بالتعبير عن شكر الوفد وامتنانه لحفاوة الاستقبال منذ الوصول إلى مصر، وقدم عرضا تعريفيا عن إمارة الشارقة وتكوينها المجتمعي والاقتصادي، واستعرض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات سواء صناعية أو تجارية، مشيرا إلى بعض المميزات التي تتمتع بها الإمارة مشيرا إلى أن بها 19 منطقة صناعية في قطاعات مختلفة، و سهولة الحصول على التراخيص ، و توافر بنية تحتية جيدة.

و أكد محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر – هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، أن من أهم الدول اقتصاديا بالنسبة للإمارات بوجه عام، و الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجاري المصري على أرض الشارقة، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في مختلف القطاعات والنشاطات، سواء لشركات مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية، والذين يعملون مع بعض الشركاء الإماراتيين أو ممن يعملون في المناطق الحرة.

وأشار إلى أن الشارقة حاليا تولي التركيز وجذب الاستثمارات في ستة قطاعات تحديدا وهي: الطاقة والبيئة، و الخدمات اللوجيسية والنقل ، و الصحة ، و التعليم ، و الصناعات الخفيفة والمتوسطة والسياحة والتي في أغلبها قطعت فيها مصر أشواطاً كبيرة.

ولفت إلى أن هناك فرصا للشركات المصرية للعمل في مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها، مثل منطقة حرة خاصة في مجال الرعاية الصحية، ومنطقة حرة خاصة للنشر والتي تعد الأولى من نوعها في العالم ومنطقة حرة خاصة بالابتكار والتكنولوجيا، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة، بالإضافة إلى مشروعين بين الحكومة والقطاع الخاص: مدينة الإمارات الصناعية التي توفر بنية تحتية مختلفة، سواء أراض خالية لإنشاء المصانع أو استئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج منها.

وأوضح أن البنية التحتية للإمارة أيضا تشمل وجود مطار الشارقة الدولي و الموانئ : ميناء خورفكان – وميناء خالد وميناء الحمرية، مما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارقة.

وأعرب عن أمله في أن تعتبر الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع أن تنظر إلى الشارقة كمكان للتوسع ومنها لدول الخليج.

ويضم وفد إمارة الشارقة إلى جانب رئيسه ومن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، و د. عمرو صالح محمد، المستشار الاقتصادي للدائرة، و مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشئون الصناعية، ومن دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة الشيخ فاهم بن سلطان القاسي، رئيس الدائرة، وعلي الكتبي، تنسيقي علاقات دولية وبحوث، ومن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، من غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد العزيز محمد حميد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، ومن مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية “رواد” حمد المحمود، مدير عام المؤسسة.

ومن الجانب المصري، خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، و محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، و أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، و محمد البهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، وهشام الفتى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء (قطاع المستلزمات الطبية، و رنا جمالي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، و بهجت الداهش الهندسية (الأجهزة المنزلية) واستعرض كل منهم في مجاله فرص الاستثمار والتعاون والتكامل الصناعي والتجاري في مختلف القطاعات التي يمثلونها.

ومن المقرر عقد لقاءات ثنائية بين النظراء من كلا البلدين في القطاعات الواعدة التي تم استعراضها لتحديد متطلبات كل طرف بالتفصيل للتمكن من التحرك بخطوات سريعة، وبأسلوب علمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطوير حسب الخطط والأهداف المنشودة من هذا التعاون بين البلدين الشقيقين، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، خاصة في ضوء زيارة وفد من الاتحاد إلى إمارة الشارقة في الشهر المقبل، بشأن افتتاح المركز والمعرض المصري الدائم في إمارة الشارقة، والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية ممثلة لقطاعات صناعية مختلفة والتي شارفت الترتيبات لافتتاحه على الانتهاء.