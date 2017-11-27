تفاصيل لقاء إفريقية النواب بسفير إثيوبيا بالقاهرة

رئيس الوزراء الإثيوبى سيلقى كلمة أمام مجلس النواب المصري الشهر المقبلياسمين فوازأشادت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة سيد فليفل بلقائها مع سفير إثيوبيا تايي أمادي بالقاهرة اليوم الاثنين بمجلس النواب، قبيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين للبرلمان الشهر المقبلمن جانبه،

رئيس الوزراء الإثيوبى سيلقى كلمة أمام مجلس النواب المصري الشهر المقبل



ياسمين فواز

أشادت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة سيد فليفل بلقائها مع سفير إثيوبيا تايي أمادي بالقاهرة اليوم الاثنين بمجلس النواب، قبيل زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين للبرلمان الشهر المقبل

من جانبه، أكد النائب اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشئون الإفريقية، في تصريحات لـ”المال”، أن اللجنة طالبت السفير الإثيوبي بألا تقل حصة مصر عن ٥٥,٥ مليار متر مكعب من المياه

وشدد علي أن السفير الإثيوبي ليس صاحب قرار في هذا الشأن، ولكنه استمع إلى مناقشات اللجنة لنقلها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي قبل عملية التفاوض بين الجانبين.

وجمدت مصر المفاوضات الفنية لسد النهضة إثر تعنت إثيوبي سوداني مؤخرا، وسط تحذير من الرئيس عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مياه، مؤكدا في خطاب متلفز مؤخرا إنها الحصة المائية بنهر النيل “حياة أو موت”.

** تفاصيل اللقاء



وأشار إلى أخبر السفير الإثيوبي أن نهر النيل هدية المولى عز وجل للمصريين ولدول إفريقيا ويجب الحفاظ عليه، وأن النيل حق تاريخي، وأن العدو واحد ومعروف ولديه حلم إقامة دولة إسرائيل من النيل للفرات.

و أردف باشات، نحن كنواب مصر راصدون هذه التحركات، ولا نرغب أن تكون اثيوبيا أداة لاستغلالها في هذا الاتجاه.

وأوضح النائب حاتم باشات، أن السفير استوعب ذلك، وقال علاقتنا بإسرائيل معروفة، وعلاقتنا بمصر تاريخية ومعروفة وأن العلاقات الإثيوبية المصرية طيبة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نافيًا وجود أزمة أو توتر فى هذه العلاقات بسبب سد النهضة.

ولفت السفير الإثيوبي إلى أن السد هدفه الأساسى توفير الكهرباء، وهناك تنسيق مع دول المصب «مصر والسودان» فى هذا الملف، والعمل فيه يتم وفق اتفاقية مبادئ مشتركة.

** زيارة مرتقبة



كان الدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أكد أن زيارة السفير الإثيوبي تاييى أمادي اليوم، الاثنين، للجنة الشئون الأفريقية، تمت بناءً على طلب السفير الإثيوبي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين برلمان البلدين، وتمهيدا لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى المقرر لها الشهر المقبل

وكشف عن أن رئيس الوزراء الإثيوبى سيلقى كلمة أمام مجلس النواب المصري موجهة للشعب المصري.



وأضاف أن السفير الإثيوبى تحدث بقوة فى مسألة الشراكة والإدارة المشتركة لـ”السد” باعتباره مشروعا ثلاثيا بين إثيوبيا والسودان، ومصر” ولا يخص دولة واحدة.

وأشار إلى أن السفير الإثيوبي أوضح أن الزيارة كانت محددة من وقت سابق لا علاقة له بموعد المفاوضات الخاصة بالسد.

