تفاصيل لقاء إسماعيل برئيس جودة التعليم والاعتماد

المال - خاص التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وتناول اللقاء، ملخصاً لنشاط عمل الهيئة خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وفى هذا الصدد تمت…

المال – خاص

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتناول اللقاء، ملخصاً لنشاط عمل الهيئة خلال الفترة من 2014 حتى 2018، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى زيادة اعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعى المتقدمة للحصول على الاعتماد.



ووصل العدد خلال عام 2017/2018 إلى 1454 مؤسسة، مقارنة بـ 836 مؤسسة خلال 2014/2015 ، وكذا زيادة أعداد مؤسسات التعليم العالى التى تم اعتمادها لتصل إلى 237 مؤسسة، إلى جانب تجديد اعتماد 20 أخرى.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم وتعزيز اوجه التعاون فى مجال الشراكات والعلاقات الخارجية ، وتمت الاشارة إلى المبادرات الخاصة بالتعاون مع هيئات الاعتماد الدولية، والتى تضمنت اتفاقيات مع منظمات الاعتماد الأمريكية والبريطانية والأوروبية.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه جارى التقدم للحصول على الاعتراف الدولى من الاتحاد العالمى للتعليم الطبى.