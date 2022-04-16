تفاصيل كشف عصابتين لترويج العملات المالية المقلدة بالإسكندرية والقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عصابتين تخصصتا في ترويج العملات المالية المقلدة، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وتوزيعها على المواطنين مستغلين معارض بيع السيارات والأسواق لترويجها.

كانت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من أحد أصحاب معارض تأجير السيارات، قال إنه حضر شخصين للمعرض ملكه لرغبتهما في إستئجار إحدى السيارات، وبحوزتهما مبالغ مالية مقلدة.

وعلى الفور، انتقلت القوات عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبطهما وتبين أنهما شقيقين -لهما معلومات جنائية- وبحوزتهما مبلغ مالي مقلد، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

على صعيد آخر، كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخصين -مقيمان بالإسكندرية- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية، وترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما بهدف تحقيق الاستفادة المادية، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 165 ورقة مقلدة من عملات أجنبية، هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي.