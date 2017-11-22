تفاصيل قمة رايز آب لرعاية رواد الأعمال

المال ـ خاص تنطلق، فعاليات قمة «رايز آب» لرعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالى بداية ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، بالحرم اليونانى فى الجامعة الامريكية بالقاهرة. وقالت داليا قمر، مدير القمة إن «رايز آب» تسعى خلال العام الحالى إلى

المال ـ خاص

تنطلق، فعاليات قمة «رايز آب» لرعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط للعام الخامس على التوالى بداية ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، بالحرم اليونانى فى الجامعة الامريكية بالقاهرة.

وقالت داليا قمر، مدير القمة إن «رايز آب» تسعى خلال العام الحالى إلى تقديم أنشطة جديدة تهدف إلى مزيد من النمو والتطور، وعلى رأسها إطلاق برنامج جديد تحت اسم «HIPO» بالشراكة مع شركة «الجيبرا فنشر «لرأسمال المخاطر.

وأوضحت – فى تصريحات لـ «المال» – أن فكرة البرنامج الجديد تقوم على اختيار 18 شركة ذات احتمالية كبيرة للنمو فى المنطقة وفقاً لمعايير محددة، أهمها القدرة على الابتكار والتغيير، وحجم الاستثمارات، والأسواق العاملة بها، وقاعدة العملاء، ومعدل النمو المرتفع وحجم فريق العمل، ومن المقرر أن تقدم القمة فرصة لهذه الشركات لعقد لقاءات ثنائية، مع مجموعة من المستثمرين، ورؤساء مجالس الإدارات، وأهم المبدعين.

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن أيضا إطلاق مسابقة لعرض الأفكار بين 50 من أفضل الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق تقسيم تلك الشركات إلى جزئين الأول : يضم الشركات فى مرحلة التأسيس، والثانى : يضم الشركات فى مراحل النمو والتوسع، وبنهاية الحفل الختامى للقمة سيتم اختيار أفضل التجارب الطموحة لتلك الشركات، وتقديم لهم مزيد من الفرص الاستثمارية.

وأضافت أن دورة 2017 من القمة، تختلف عن دورة العام السابق، فى إطلاق معرض على مدار الأيام الثلاثة، يقدم معروضات 50 من الشركات الناشئة يوميا،ً بما يوفر تجربة منسقة لأكثر من 150 شركة ناشئة خلال أيام الملتقى، وإبراز أهم التحديات التى تواجهها وطرح حلول لمعالجتها.

ولفتت إلى أنه تم تخصيص جولة خاصة للمستثمرين حول مكان وجود الشركات الناشئة، وسيتم تقديم فرص إلى هذه الشركات من خلال عدة اجتماعات بالمستثمرين والإعلام، ومن ثم توفير فرص أخرى لتقديم شركاتهم وفرص للوصول لأسواق جديدة خارج مصر.

يذكر أن «رايز آب «دعت خلال العام الماضى، أكثر من 4700 مشارك، و200 متحدث من 127 مدينة تقريباً فى 53 دولة حول العالم.