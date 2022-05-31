تفاصيل قطع خدمات الكهرباء والمياه عن 27 قرية في الساحل الشمالي

كشف الدكتور إيهاب خالد رئيس شركة المياه والصرف الصحي في محافظة مطروح تفاصيل قطع خدمات المرافق عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي معلنا بعض أسماءهم.

جاء ذلك خلال مداخلة ” عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وأشار إلى توجيهات مجلس الوزراء لمحافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.

وقال: “بالفعل عمليات التوسعة أوشكت على النفاذ ونقل خدمات الطريق الساحلي انتهت وكافة القرى السياحية التي يتم التعامل معها ككبار مشتركين تبلغ 165 قرية”.

وأضاف: “كان المنتظم منهم في السداد 12 قرية والباقي لم يكن منتظم وتم إتباع الإجراءات معهم عبر توجيه إنذار أول وثاني”.

وأوضح أنه “مع اتخاذ خطوة إزالة العدادات عن 138 قرية بدأ توجه عدد كبير من هذه القرى لتسوية المديونيات وبالفعل قمنا بتقديم تسهيلات عبر سداد 50% من قيمة تلك المستحقات على أن يتم تقسيط المتبقي على 12 شهراً”.

تابع :”انخفض العدد من 138 قرية غير ملتزمة إلى 27 قرية واليوم في الصباح وصلنا إلى 17 قرية منها مولات تجارية أو محطة بنزين أو مطاعم حيث يبلغ عدد القرى 11 قرية والباقي خدمات سياحية”.

وكشف المسؤول التنفيذي عن أسماء تلك القرى قائلاً : ” جرين كوست جولدن أيجبت وهناك مخبز وشركة أملام مصر ومحطة بنزين أيسو وشركة ضياء للاستثمارات وشركة مراسينا للاستثمار السياحي وجزر ميامي وشركة مصر الجديدة”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه محافظ مطروح بإيقاف خدمات الكهرباء والمياه عن عدد 27 قرية سياحية في منطقة الساحل الشمالي، واقعة في الحدود بين العلمين والضبعة، وذلك نظرا لامتناعها عن سداد مستحقات الدولة، الخاصة بالمياه والكهرباء.