تفاصيل قرض أفريكسيم بنك لتنمية الصادرات بقيمة 500 مليون دولار

شرم الشيخ - أحمد عاشور:وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، اليوم اتفاقية مع بنك تنمية الصادرات المصري لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية. ووقع الاتفاقية الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير



شرم الشيخ – أحمد عاشور:

وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، اليوم اتفاقية مع بنك تنمية الصادرات المصري لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار يهدف إلى دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.

ووقع الاتفاقية الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات.

ويعد برنامج دعم ائتمان الصادرات، الذي وقعه أفريكسيم بنك وبنك تنمية الصادرات على هامش منتدى أفريقيا 2017 المنعقد في شرم الشيخ، مزيجا من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها أفريكسيم بنك من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة والمتوسطة الأجل.

وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، كما يجب أن تكون المنتجات من أصل مصري في حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى بنك أفريكسيم بنك.

وقال أوراما خلال مراسم التوقيع إن الاتفاقية ستساعد المصدرين المصريين على تطوير صناعاتهم وزيادة صادراتهم إلى دول أفريقية أخرى مما يمكن المصدرين من المنافسة على قدم المساواة مع المصدرين من الدول ذات الاقتصادات الأكثر تقدما.

وقال أوراما إن هذا النظام الذي يجري تنفيذه في إطار المبادرات الإستراتيجية لكلا البنكين لتعزيز التصنيع والتجارة البينية الأفريقية يدعم الأهداف الإنمائية لمصر ويزيد من تعميق علاقة أفريكسيم بنك مع مصر والقطاع المالي المصري.

وقالت مرفت سلطان، إن التوقيع على الاتفاق اعتراف قوي بالقيمة المشتركة بين المؤسستين في المساهمة في نمو التجارة والاستثمارات فيما بين البلدان الأفريقية.

وأشارت إلى أن البنك لديه خبرة طويلة فى تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها فى الدول الأفريقية الأخرى، وأضاف أنه سيستفيد من هذه الخبرة فى تنفيذ البرامج الجديدة.

وسيتم تنفيذ هذا النظام من قبل أفريكسيم بنك، في البداية بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات، الذي لديه المعرفة والمعلومات والخبرة حول المصدرين المصريين فى الأسواق الأفريقية، ولكن يمكن أن تمتد إلى البنوك المصرية الأخرى من خلال البرنامج.

كما ينص المخطط على الدعم المقدم من شركة ضمان ائتمان الصادرات في مصر، التي يمتلك بنك تنمية الصادرات المصرى حصة أغلبية فيها، لتغطية مخاطر المعاملات جزئيا.

ومن الخدمات الأخرى المتوقع تقديمها في إطار هذا البرنامج تقديم المساعدة إلى المجالس التصديرية المصرية وجمعيات الأعمال للقيام بترويج الصادرات المصرية من المنتجات والسلع فى البلدان الأفريقية؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمات والهيئات التجارية التي تقوم بانشطة مبتكرة لترويج الصادرات؛ وتوفير فرص الربط الالكترونى وخدمات التوأمة من خلال تسهيل منح العقود من قبل الحكومات الدول الأفريقية لكبار المصدرين المصريين ودعم الشراكات بين الجهات الفاعلة في التجارة البينية الأفريقية.