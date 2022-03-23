تفاصيل قتل مواطن وإصابة 3 آخرين بأعيرة تجار مخدرات.. والجناة: اعتقدنا أنهم ضباط شرطة

توصلت الأجهزة الأمنية إلى لغز قتل مواطن وإصابة 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة ملاكي في اتجاههم لتقديم واجب عزاء لمديرهم بمحافظة المنوفية، ففوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وتمكنت من ضبط الجناة بعدما اتضح أنهم تجار مخدرات اعتقدوا بأن الضحايا من رجال الشرطة.

واجب عزاء يتسبب في قتل وإصابة 4 أشخاص

تعود التفاصيل، إلى تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها 4 أشخاص -أحدهم توفى- قال في محتواه أحدهم إنه أثناء قيادته سيارته وبرفقته المتوفي والمصابان، متجهين لتقديم واجب العزاء لمدير المصنع محل عملهم لوفاة شقيقته وأثناء سيرهم بمدق ترابي، فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لوفاة الأول وحدوث إصابتهم.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، ضم كل من 6 أشخاص -لهم معلومات جنائية.

المتهمون تجار مخدرات.. وقتلوهم لاعتقاد خاطئ

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبط 5 منهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية، 4 خزن، بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدري الهيروين والحشيش، مبلغ مالي، 6 هواتف محمول، ميزان حساس، سيارة ملاكي، دراجة نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا أنه لدى مشاهدتهم سيارة المجني عليهم بالمدق المشار إليه، اعتقدوا أنهم من رجال الشرطة فأطلق كل من الأول والثاني والثالث أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تجاههم، مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول متأثرًا بإصابته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.