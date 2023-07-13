تفاصيل قتل تاجر خردة في المنيا.. وضبط الجناة

ألقى رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا ، القبض على مرتكبي جريمة قتل تاجر خردة بعد العثور على جثمانه في أحد مناطق مركز سمالوط، بعدما أقدم شخصين على إنهاء حياته لسرقة مركبة “تروسيكل” خاصة به.

كان قسم شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا ، بلاغًا بالعثور على جثة تاجر خردة، وبتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة تروسيكل، وأقر أحدهما باستدراجه للمجني عليه بزعم بيع ماكينة مياه خردة.

وعقب ذلك استقل المتهمين معه للتوجه لإحضار الماكينة، وأثناء ذلك اعتدى أحدهما عليه باستخدام سلاح أبيض، حتى فارق الحياة.

واستوليا على مركبة التروسيكل، الهاتف المحمول الخاصين بالمجني عليه ولاذا بالفرار.

وأضاف المتهمين أنهما تخلصا من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولي عليها لعميليهما “سيئ النية”، مقابل مبلغ مالي تقاسماه فيما بينهما.

وأمكن ضبط الأخير والمركبة المستولي عليها، مبلغ مالي، بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.