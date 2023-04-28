تفاصيل قتل أم لطفلها وطهوه وأكله بالشرقية.. والمتهمة: «أردت إعادته لبطني»

أنهت سيدة حياة طفلها البالغ من العمر 5 أعوام، بعدما أقدمت على قتله وتقطيع الجثمان ثم طهوه وأكل أجزاءً منه، في قرية أبوشلبي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمة.

أم تقتل طفلها وتطهيه

واتضح من التحريات الأولية، أن السيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، وأنهت حياة طفلها ثم قطعت الجثمان، وأخذت أجزاءً من الرأس ثم طهتها وطبختها، واحتفظت بباقي الجثمان.

وكشفت التحريات أن المتهمة تعاني من حالة نفسية، وصرع واضطرابات نفسية تسببت في ارتكاب جريمة قتل طفلها وأكله.

المتهمة تعاني صرع واضطرابات نفسية

واعترفت الأم أنها ارتكبت الجريمة في لحظة فقدت فيها وعيها، حيث كانت ترغب في إعادته لبطنها من جديد، لذا قررت ذبحه وتقطيعه وتناولته بعد طهيه لتعيده لبطنها.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، قد تلقت بلاغًا بضبط سيدة ربة منزل، تبلغ من العمر 30 عامًا، ربة منزل، لاتهامها بقتل طفلها البالغ من العمر خمس سنوات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على الأم المتهمة في جريمة قتل طفلها وطهوه وأكله في محافظة الشرقية.

ضبط المتهمة

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وكانت تعيش رفقة ابنها في منزل بقرية أبو شلبي التابعة لمركز شرطة فاقوس، بمفردها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.