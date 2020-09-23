تفاصيل قائمة مرشحي «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب في 5 محافظات

حسمت القائمة الوطنية “من أجل مصر” أسماء مرشحيها في قوائمها الانتخابية في 5 محافظات هي: القاهرة والجيزة والدقهلية وشمال المنيا و المنوفية؛ وذلك لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل على نظام القائمة.

وفيما يلي أسماء مرشحي القائمة الوطنية في المحافظات الخمسة لخوض انتخابات مجلس النواب :

1-قائمة القاهرة:

كما شملت القائمة الوطنية عن دائرة القاهرة الاتي :

محمود بدر

أحمد سمير

أحمد زيدان

إيهاب العمدة

محمد ماهر

إيهاب الطماوي

شادية خضير

غادة عجمي

الإعلامي يوسف الحسيني

محمد تيسير مطر

صفي الدين خربوش

أميرة صابر

أحمد فتحي

مارثا محروس

2- القائمة الوطنية عن الجيزة

وتضم القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب عن الجيزة كل من:

عبدالوهاب خليل

علاء عابد

نافع عبدالهادي

محمد صلاح أبوهميلة

سعد الجمال

أيمن أبوالعلا

مصطفى بكري

كريم درويش

مايسة عطوة

أحمد سعد الدين

صبورة السيد

هند رشاد

ماهيتاب محمد

سحر الجزار

غادة حسن

ابتهاج الطوخي

ألفت كامل

3-قائمة شمال المنيا لانتخابات مجلس النواب

وشملت القائمة الوطنية عن دائرة شمال المنيا كلا من أميرة الحداد عن مركز دير مواس.

مريم كافوري بندر المنيا.

أمنية رجب بندر المنيا.

هانم أبوالوفا عن مركز مطاي.

سارة جاد المولى عن مركز العدوة.

جابر جرجس المصريين بالخارج ملوي.

إبراهيم المصري عن ذوي الإعاقة مركز سمالوط.

محمد علي الكيال شباب عن مركز سمالوط.

إيهاب عادل رمزي عن مركز بني مزار.

أحمد حسن عن مركز مغاغة.​

4- قائمة المنوفية

أعلنت القائمة الوطنية “من أجل مصر” في محافظة المنوفية أسماء مرشحيها لانتخابات مجلس النواب، الأربعاء، حيث قدم أعضاء القائمة أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات.

وشملت قائمة المرشحين على القائمة في محافظة المنوفية كلًا من: سامر محمد التلاوي، أمين حزب مستقبل وطن بالمنوفية، وفخري عبدالله طايل أمين لجنة العلاقات بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وأحمد محمد الخشن عضو مجلس النواب الحالي، ومحمد وفيق عزت، وعباس عصمت السادات، وأحمد بهاء شلبي.

وشملت القائمة: الدكتورة هناء سرور مساعد وزير الصحة، وشيرين القشاش عضو مجلس النواب الحالي، والدكتورة شيرين طايل، والدكتورة غادة قنديل، وسلمي مراد، ومها أبوسالم، وحنان يشار عميد كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية.

5- قائمة الدقهلية

وتضم القائمة الوطنية بالدقهلية كلا من النائب هشام الحصري، النائبة غادة عجمي، النائب يسري المغازي، النائب محمد المرشدي، النائب أحمد العوضي، النائب فوزي فتى، النائب طارق الخولي، إيناس عبدالحليم.