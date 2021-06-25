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تفاصيل قائمة المركز المالي المُجَمع لشركة الدلتا للتأمين (جراف)

في أول تسع شهور من العام المالي الحالي مقارنة بالماضي
ماهر أبو الفضل 1:31 ص, السبت, 26 يونيو 21 1:31 ص, السبت, 26 يونيو 21

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كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

كشفت البيانات الرسمية الصادرة من شركة الدلتا للتأمين ، عن عدد من المتغيرات في بنود ومؤشرات قائمة المركز المالي المجمع، عن التسع شهور الأولي من العام المالي الحالي 2020/2021، مقارنة بالعام المالي السابق 2019/2020.

وقائمة المركز المالي- أو ما يُطلق عليها الميزانية العمومية– عبارة عن بيان يساهم في توضيح المركز المالي للشركة أثناء تاريخ معين، وغالباً يكون في نهاية الفترة الزمنية المحاسبية، وتساعد قائمة المركز المالي على توضيح طبيعة الأصول التي تمتلكها الشركة، والالتزامات المترتبة عليها، والمبلغ المالي المتبقّي بعد دفع قيمة الالتزامات.

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ووفقًا لقائمة المركز المالي المجمع لشركة الدلتا للتأمين–حصلت المال علي نسخة منه- شهد صافي رأس المال العامل زيادة كيبرة في الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي، لتصل الي 770.2 مليون جنيه، مقابل 611.7 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ورأس المال العامل، هو مقدار الأصول المتداولة في المشروع، مأخوذ أو مخصوم منها مقدار الخصوم المتداولة في نفس المشروع، ويعبر رأس المال العامل عن قدرة المنشأة علي تمويل عملياتها المختلفة، وكذلك سداد إلتزاماتها المالية.

في سياق متصل، رفعت شركة الدلتا للتأمين إجمالي حقوق الملكية ليصل الي 761.2 مليون جنيه، في الشهور التسع الأولي من العام الحالي، مقابل 611.5 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

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وبلغت قيمة الأرباح والخسائر المرحلة 301.6 مليون جنيه، مقابل 185.7 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة، الشهور التسع الأولي من العام المالي الحالي والماضي علي التوالي.

من ناحية أخري، إرتفعت أرباح الفترة- الشهور التسع الأولي من العام الحالي– لتصل الي 190.8 مليون جنيه، مقابل 180.1 مليون جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، فيما بلغ إجمالي الإحتياطيات 83.1 مليون جنيه، مقابل 74 مليون جنيه ، خلال فترتي المقارنة.

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الجراف التالي، يوضح أبرز مؤشرات قائمة المركز المالي المجمع لشركة الدلتا للتأمين، في أول تسع شهور من العام المالي الحالي مقارنة بالسابق.

الجراف التالي، يوضح معدلات النمو أو العجز في بنود قائمة المركز المالي المجمع لشركة الدلتا للتأمين، في أول تسع شهور من العام المالي الحالي مقارنة بالسابق.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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