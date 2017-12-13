تفاصيل فوز تحالف برايم – بوك يور ستار بحقوق بيع تذاكر كأس العالم فى مصر

حصرياً فى مصر عن فئة «VIP» كتب ـ محمد فتحى: أعلن تحالف مصرى مكون من شركتى «پرايم تورز» و«بوك يور ستار» الفوز بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر بطولة كأس العالم «روسيا 2018» المميزة «VIP» داخل محافظات الجمهورية. وكشف تامر وجيه، رئيس مجموعة &l

حصرياً فى مصر عن فئة «VIP»





كتب ـ محمد فتحى:

أعلن تحالف مصرى مكون من شركتى «پرايم تورز» و«بوك يور ستار» الفوز بحقوق الوكالة الحصرية لتذاكر بطولة كأس العالم «روسيا 2018» المميزة «VIP» داخل محافظات الجمهورية.

وكشف تامر وجيه، رئيس مجموعة «برايم»، عن تفاصيل فوز التحالف بحقوق بيع التذاكر حصريا داخل مصر، مشيرا إلى أنه جاء عن طريق مزايدة تابعة لشركة “Match Hospitality” العالمية، الحاصلة على حقوق بيع تذاكر أربع بطولات كأس عالم من الاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA» بدءا من كأس العالم عام 2010 حتى عام 2022.

وقال إن التحالف الفائز قد اتفق مع عدة شركات لتسهيل عملية سفر الجمهور المصرى، لمشاهدة مباريات كأس العالم فى روسيا، مثل «الهانوف» و«الطيار» و«الأهرام للسياحة» و«ترافكو»، ومرشحة للزيادة.

من جهته، قال عماد كامل، مدير عام شركة «BookurStar»، إنهم اكتفوا بالحصول على حقوق بيع تذاكر مباريات كأس العالم المميزة «VIP» داخل مصر بشكل حصرى من شركة “Match Hospital-ity” صاحبة حقوق البيع فى جميع أنحاء العالم، نظرا لصعوبة الحصول على حقوق التذاكر العادية، لأنها لا تباع سوى على الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «FIFA» بشكل حصرى، ولا يبيعها الاتحاد لأى جهة فى العالم.

وأضاف أن الفرق بين التذاكر العادية، وبرنامج الـ«Hospitality» المعروف فى مصر بالـ«VIP» والتى حصلت شركته على حق بيع التذاكر الخاصة به حصريا فى مصر، أن نوعية المقاعد فى الأخيرة تندرج تحت ما يسمى بالـ«Premium Seat» أو المقصورة، كما يعرف فى مصر.

وقال إن اتحاد الكرة المصرى ليس له علاقة بصفقة الحقوق الحصرية لبيع التذاكر فى مصر، لافتا إلى أن الأمر برمته تم مباشرة مع الاتحاد الدولى لكرة القدم “FIFA” وشركة “Match Hospitatlity” الحاصلة على حقوق بيع تذاكر كأس العالم، وكل البطولات التى تخص “الفيفا”.

وأوضح أن شركتى “BookurStar” و”برايم تورز” تمثلان الشركة كوكيل حصرى فى مصر من حيث المفاوضات مع الجمهور وشرح البرامج وتخليص الأوراق اللازمة، وطلبات حضورة المباريات، مؤكدا أن عملية البيع نفسها تتم من خلال “Match Hospitatlity”.

وعما إذا كانت الشركتان الفائزتان بحقوق بيع التذاكر الـ«VIP» فى مصر ستقدم برامج سفر شاملة حجوزات الفنادق والطيران وخلافه، قال إنهم حصلوا على توكيل شركة “Match Accomodation” التابعة للـ«FIFA» والمسئولة عن حجز الغرف، وكل ما له علاقة بالفنادق، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة “ترافكو للسياحة” والتى ستقدم برامج سفر كاملة للجمهور، وكذلك شركة “برايم تورز”، مؤكدا أن هذه البرامج ليست إلزامية على كل من يشترى التذاكر من خلال التحالف الفائز بحقوق بيعها، وإنما اختيارية حسب رغبة العميل فيما إذا كان يرغب فى التعاقد مع إحدى الشركتين أو شركات أخرى بمعرفته.

وقال إن نوعية التذاكر المتاحة حاليا للشراء هى الـ “Club Seat” بسعر 850 دولارا، والـ«Pavilion Seat» بـ1650، والـ«Business Seat» بـ2650، وأخيرا الـ«Private Suite» بـ3500 دولار، وهو عبارة عن غرفة زجاجية بمكان مميز على الاستاد مباشرة، وتسع ما بين 15 و18 فردا.