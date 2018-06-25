تفاصيل فض الاشتباك بين المجموعات فى المونديال

على المصرى: مع انتهاء فعاليات الجولة الثانية، من مباريات الدور الأول لكأس العالم "روسيا 2018"، وتعقد الحسابات في أكثر من مجموعة، سيكون على عدد من الفرق، النظر إلى وضعها في قائمة اللعب النظيف، التي قد تحسم الموقف في بعض المجموعات.وطبقا لقواعد البطولة، في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، في ر

على المصرى: مع انتهاء فعاليات الجولة الثانية، من مباريات الدور الأول لكأس العالم “روسيا 2018″، وتعقد الحسابات في أكثر من مجموعة، سيكون على عدد من الفرق، النظر إلى وضعها في قائمة اللعب النظيف، التي قد تحسم الموقف في بعض المجموعات. وطبقا لقواعد البطولة، في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر، في رصيد النقاط، مع نهاية فعاليات الدور الأول، يتم اللجوء إلى الأهداف التي سجلها الفريق في مبارياته بالمجموعة، والنقاط التي حصدها كل فريق في مبارياته مع الفرق محل الاشتباك أو التساوي، وفارق الأهداف في المواجهات بين نفس الفرق، والأهداف التي سجلها كل فريق في مبارياته مع هذه الفرق، ونقاط كل فريق في قائمة اللعب النظيف، وأخيرا إجراء قرعة. وتحدد نقاط كل فريق في قائمة اللعب النظيف، طبقا لعدد البطاقات الصفراء والحمراء، التي نالها خلال مبارياته بالبطولة، وإذا استمر التطابق، ستجرى القرعة، وقد يتم اللجوء لمعامل اللعب النظيف، في المجموعة الثانية، إذا حقق كل من المنتخبين الإسباني والبرتغالي، نتيجة متطابقة أمام المغرب وإيران، على الترتيب. وحصل لاعبو المنتخب البرتغالي على بطاقتين صفراوين، فيما حصل لاعبو المنتخب الإسباني على بطاقة صفراء واحدة، وقد يتم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف أيضًا، في المجموعة السادسة، إذ خسر كل من المنتخبين الألماني والسويدي، 1-0، في الجولة الأخيرة، ولن يكون الأمر لصالح المنتخب الألماني، في هذه الحالة، نظرا لطرد لاعبه جيروم بواتينج، أمام السويد. وتوجد احتمالات قوية أيضًا، للجوء إلى قاعدة اللعب النظيف، في حالة انتهاء المباراة بين بلجيكا وإنجلترا بالتعادل، في المجموعة السابعة، ونال لاعبو إنجلترا بطاقتين صفراوين فقط، حتى الآن، مقابل ثلاث بطاقات لبلجيكا، وإذا استمر التعادل مع تطبيق قاعدة اللعب النظيف، ستجرى القرعة بينهما.