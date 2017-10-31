تفاصيل فسخ التعاقدات مع المستثمرين

المال - خاص:نصت المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد؛ وهي امتناع المستثمر دون سند عن الآتي:1- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع في المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم

المال – خاص:

نصت المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على المخالفات الجوهرية التي يترتب عليها فسخ العقد؛ وهي امتناع المستثمر دون سند عن الآتي:

1- الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع في المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.

2- إزالة المباني المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثماري والمنصوص عليها ببنود العقد.

3- البدء في الإنتاج الفعلي للمشروع ذي الطبيعة الإنتاجية أو البدء في مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد أو الالتزام بالبرنامج الزمني.

وأضافت اللجنة أن استرداد العقار بموجب قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة ويتم إخطار المستثمر به بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وله التظلم من هذا القرار طبقا للإجراءات المقررة بقانون الاستثمار وهذه اللائحة.

وتضمنت المادة 58 من اللائحة أنه لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة ويتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض تقارير المتابعة المنصوص عليها في المادة 67 من قانون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن تلك التقارير الالتزامات التي أخل بها المستثمر بشكل تفصيلي وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من الأحوال المنصوص عليها في تلك المادة ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.

ويكون لمجلس إدارة الهيئة في هذه الحالة إما الموافقة على قيام الجهة الإدارية المعنية بفسخ التعاقد وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم الهيئة لتقرير المتابعة وفي هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الاستثمار خلال 15 يومًا وإلا عد ذلك تنازلًا من جانبها عن التسم بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة وتنظر اللجنة الوزارية الأمر في مدة أقصاها 60 يومًا.

ونصت المادة 57 على التزام المستثمر بالغرض الذي تم التصرف في العقار من أجله ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه في العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية وذلك في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط انقضاء عام من تاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط والحصول على موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التغيير على أن يسدد المستثمر ما لا يقل عن 50% نت الفارق بيت القينى التي تحصل بها على العقار والقيمة السوقية في تاريخ تقديم الطلب.

وتلتزم الجهة الإدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض واسباب القبول أو الرفض خلال 30 يومًامن تاريخ تقديم الطلب وإخطار الهيئة والمستثمر بذلك ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة رفضًا للطلب من الجهة الإدارية المختصة. ويكون للمستثمر حق التظلم من هذا القرار.