تفاصيل عودة الرحلات الروسية لمصر

دعاء محمود قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا ستتم على مرحلتين الأولى تسيير رحلات طيران مباشرة بين موسكو والقاهرة، أما المرحلة الثانية فستكون بين موسكو وشرم الشيخ. وأكد المصدر لـ"المال"، أن الرحلات سيتم تسييرها من خلال شركتي الطيران الوطنية للدولتين، وهم شركة مصر للطي

دعاء محمود

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن عودة الرحلات بين مصر وروسيا ستتم على مرحلتين الأولى تسيير رحلات طيران مباشرة بين موسكو والقاهرة، أما المرحلة الثانية فستكون بين موسكو وشرم الشيخ.

وأكد المصدر لـ”المال”، أن الرحلات سيتم تسييرها من خلال شركتي الطيران الوطنية للدولتين، وهم شركة مصر للطيران وشركة الطيران الروسية ايروفلوت.

يذكر أن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف أكد في تصريحات صحفية اليوم، أن روسيا مستعدة لتوقيع بروتوكول مع مصر هذا الأسبوع لاستئناف رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، وذكر سوكولوف أنه قد يتم استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في أوائل فبراير المقبل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل منذ قليل، نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى قمة هى السابعة بين الزعيمين حيث تداول اللقاء العديد من الملفات في كل أوجه التعاون، فعلى الصعيد السياحي أكد الرئيس الروسي أنه يسعى لتوقيع بروتوكول حكومي بشأن عودة الرحلات بين البلدين.

وفي سياق متصل، لفت الرئيس الروسي خلال اللقاء إلى أنه بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء قبل عامين توقفت الرحلات المشتركة بين البلدين، وخلال هذه الفترة فإن الجانب المصري بذل جهودا جبارة لرفع مستوى الأمن في المطارات.

وأوضح أنه ناقش مع الرئيس المصري تسلسلية الإجراءات اللازمة لاستئناف الطيران المباشر، متابعاً أن وكالة الأمن الروسي قدمت تقريرا يفيد بأن الجانب الروسي مستعد لإعادة الرحلات بين البلدين.



وشهد اللقاء بين الرئيسان توقيع الاتفاقية النهائية لإنشاء محطة الضبعة النووية، وتزويدها بالوقود النووي، وقال بوتين إنه خلال فترة الأشهر التسعة الماضية تم تعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري إلى النصف ليفوق 4 مليارات دولار، مشددا على أهمية مواصلة المفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ومنطقة اوراسيا.