تفاصيل عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية 2030

مدحت إسماعيل:وقع كل من هشام عرفات وزير النقل وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي 2030، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء (قطاع النقل البجري ،

مدحت إسماعيل:

وقع كل من هشام عرفات وزير النقل وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتي 2030، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء (قطاع النقل البجري ، هيئة موانئ البحر الأحمر) والمستشار البحري لوزارة النقل.

وعقب التوقيع صرح عرفات أن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة قد شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانيء لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبري لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس فقد قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.

ويعد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC مركزا بحثيا هاما قام بالعديد من الدراسات وقد قدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الأستشاري “اتش بي سي” بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء ،لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتي 2030.

وأضاف وزير النقل أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الإستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والإستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار .

إضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والإعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للإستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الإعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات.

وأشار عرفات إلى أنه سيتم التركيز على اربعة مهام رئيسية للدراسة وهي (تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.