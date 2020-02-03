تفاصيل عرض «كايرو ثرى إيه» للاستحواذ على «النشا والجلوكوز»

العرض فى الصفقة المحتملة سيتراوح بين 450 إلى 510 ملايين جنيه بقيمة من 8.98 إلى 10.18 جنيه للسهم

مصادر: التكامل بين الكيانين هدف الصفقة.. والسعر قريب من القيمة السوقية

تنتظر شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات الغذائية موافقة المساهمين الرئيسيين المالكين لنحو %91.5 من رأسمال «المصرية لصناعة النشا والجلوكوز»، على عرض الشراء المزمع تقديمه لكامل أسهم الأخيرة، وذلك قبل نهاية جلسة تداول الخميس المقبل، فى ظل اقتراب سعر الشراء من القيمة السوقية، علما بأن الهدف من الصفقة يرتبط بالتكامل الصناعى الذى سينتج عنها.

وأعلنت شركة النشا والجلوكوز فى إفصاح للبورصة أمس أنها تلقت عرضاً حصرياً من «كايرو ثرى إيه» لشراء كامل حصص المساهمين الرئيسيين بها- والبالغة %91.5 وهم «القاهرة للدواجن»، ومجموعة أمريكانا للأغذية، و«المصرية للمشروعات السياحية».

وقالت «كايرو ثرى إيه» إن العرض فى الصفقة المحتملة سيتراوح بين 450 إلى 510 ملايين جنيه بقيمة من 8.98 إلى 10.18 جنيه للسهم، على أن يتحدد السعر النهائى وفقا لما ستسفر عنه إجراءات الفحص النافى للجهالة، التى ستنتهى يوم 9 أبريل.

ويتوزع هيكل مساهمى «المصرية لصناعة النشا والجلوكوز» الحالى -وفقا لآخر تقرير إفصاح- بين مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية بنسبة %40.99 والشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بحوالى %23.23 و«القاهرة للدواجن» بحصة تقترب من %29.26 والباقى أسهم حرة التداول بواقع %8.5.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة إن مجالس إدارة الكيانات المساهمة فى «المصرية» بدأت دراسة العرض المقدم، ويوجد ترحيب مبدئى بالصفقة، متوقعة بدء إجراءات الفحص النافى للجهالة خلال أيام.

وأكدت المصادر أنه رغم اقتراب سعر عرض «كايرو ثرى إيه» من القيمة السوقية الحالية لسهم «النشا والجلوكوز» على شاشات تداول البورصة، فإن هناك توافقا وتكاملا فى الخطط الاستراتيجية لكلا الكيانين ما سيدفع لإتمام الصفقة.

ووفقا لشاشات تداول البورصة، صعد سهم النشا والجلوكوز بشكل طفيف خلال تعاملات أمس بنسبة %0.11 ليصل إلى مستوى 9.39 جنيه.

وأوضحت المصادر أن «كايرو ثرى إيه» سبق أن استحوذت قبل عامين على كامل أسهم شركة الوطنية لمنتجات الذرة بقيمة قاربت 1.7 مليار جنيه، والتى تعتبر نموذجا مشابها لـ«النشا والجلوكوز»، وكلاهما تعملان فى تصنيع المحليات الطبيعية من خام الذرة الصفراء.

وأضافت أن المساهمين الرئيسيين بـ«النشا والجلوكوز» ضخوا حوالى 50 مليون جنيه استثمارات خلال الثلاث سنوات الماضية، لإدخال خط إنتاج محورات النشا، والتى تدخل فى صناعات مهمة مثل النسيج والكيماويات والأغذية.

وأكدت المصادر أن «المصرية للنشا والجلوكوز» سبق أن تلقت مخاطبات شفهية من مستثمرين عن اهتمامهم بشراء أسهم الشركة، موضحة أن تلك المخاطبات لم تكتمل ولم تصل إلى مرحلة عروض شراء رسمية.

وتابعت أنه حال موافقة المساهمين الرئيسيين على الصفقة فسيستتبع ذلك تقديم عرض شراء لأسهم التداول الحر، البالغة %8.5.

ولفتت إلى أنه لم يتم بعد حسم مسألة شطب الشركة من عدمه إذا تم تنفيذ الصفقة، ويجرى حاليا تحديد كيفية تمويل الصفقة.

ووفقا للقوائم المالية لشركة «النشا والجلوكوز» بلغت المبيعات 714.8 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2019، مقابل 640.9 مليون خلال نفس الفترة من 2018، وسجلت خسائر بلغت 88.8 مليون جنيه، مقابل 28.35 مليون خلال فترة المقارنة، فى حين يبلغ رأسمالها 415.64 مليون جنيه، موزعة على 500.7 مليون سهم بقيمة اسمية 8.3 جنيه.

وتتبنى «كايرو ثرى إيه» خطة توسعية تستهدف من خلالها التحول من نشاط تجارة الحبوب الغذائية إلى الصناعة، وتأسست عام 1981 كشركة مصرية مملوكة لـ«سبارك كومديتيز» الإماراتية ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية والاستيراد والتصدير.