تفاصيل طعن شابين لفتاة وإصابتها في الدقهلية.. وضبط الجناة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين اعتدى أحدهما على فتاة في محافظة الدقهلية بطعنها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها في الرأس، وذلك بعد معاكسة أحدهما لها، ومعاتبتها على ذلك.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا باعتداء شخص على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتها أثناء سيرها بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير الفتاة المشار إليها بدائرة القسم.

وتقابلت مع شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- على علاقة بأحدهما وعاكسها الثاني.

وبتوجيه اللوم للأول ومعاتبته مما أثار حفيظته، فاعتدى عليها بسلاح أبيض “مطواة” كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما، والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، ونقل الفتاة للمستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.