تفاصيل طرح «Sixty Business Park» بـ العاصمة الجديدة

أكد رئيس القطاع التجارى أن الشركة تدرس العديد من قطع الأراضى بمدينة العلمين الجديدة مشيرًا إلى أن المدينة تشهد اهتماما كبيرا من الدولة.

تعتزم شركة البروج مصر طرح مشروع sixty business park بـ العاصمة الجديدة فى حى المال أمام وزارة المالية على مساحة 8200 متر مربع، خلال الشهر الحالى.

قال كريم مأمون، رئيس القطاع التجارى بالشركة، إن مشروع العاصمة الجديدة مقسم لوحدات تجارية وإدارية وطبية، تبدأ من مساحات 40 مترا تقريبًا، مشيرًا إلى أنه يتكون من أرضى و7 أدوار.

وأضاف مأمون لـ«المال» أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، ويضم كل دور 37 وحدة، مشيرًا إلى أن سعر المتر المربع للوحدات الطبية والإدارية 29 ألف جنيه إلى 45 ألفا كاملة التشطيب وبالتكييفات، وتبدأ مساحتها حوالى 40 مترا مربعا.

وأشار، رئيس القطاع التجارى للشركة، أن الوحدات التجارية تبدأ من 39 إلى 81 مترا بالنسبة للدور الأرضي، فى حين تبلغ فى الدور الأول بين 41 إلى 86 مترا. وأشار إلى أن سعر المتر المربع للوحدات التجارية للدور الأرضى بين 115 إلى 130 ألف جنيه، فى حين يبلغ فى الدور الأول بين 80 إلى 90 ألفا.

وأكد، رئيس القطاع التجارى لشركة البروج مصر، أن نظام السداد على 8 سنوات بأقساط متساوية، وبدون مقدم بالنسبة للوحدات المختلفة للمشروع. ولفت إلى أن الشركة نفذت مشروعى هيفين هيلز الساحل الشمالى وهيفين هيلز السخنة، وانتهت من مبيعات الوحدات، وتقوم حاليًا بتسليمها للعملاء.

وأكد رئيس القطاع التجارى أن الشركة تدرس العديد من قطع الأراضى بمدينة العلمين الجديدة مشيرًا إلى أن المدينة تشهد اهتماما كبيرا من الدولة.