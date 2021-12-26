تفاصيل طرح 45 معدية تابعة لهيئة النقل النهري في نطاق 8 محافظات

طرحت هيئة النقل النهري عددا من معديات النقل النهري، وذلك في نطاق عددا من المحافظات خاصة البحيرة وكفر الشيخ والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، وبني سويف، والغربية، والدقهلية.

ومن المقرر أن يتم إستغلال تلك المعديات لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتصل تلك المعديات إلى قرابة 45 معدية، ومن المقرر أن فض المظاريف الفنية لتلك المعديات خلال الأسبوع الجاري.

وحسب مصدر مسئول بهيئة النقل النهري، فان تلك المعديات تضم معدية منيل شيحه إلى المعادي والمعروفة بمعدية شيحة، ومعدية عذبة المأمور من عزبة المأمور إلى أبو غالب بمحافظة المنوفية، ومعدية أبو شعرة وتصل من أبو شعرة الى برشوم الصغرى بالمنوفية أيضا.

كما تقع المعدية الثالثة من طره الحجار الى طموه بالجيزة،، بالاضافة إلى معدية بيرشمس إلى طنط الجزيرة بمحافظة المنوفية، ومعدية المعصرة بالقهلية، بالاضافة إلى معدية دار السلام البحرية بالقاهرة .

كما تم طرح إستغلال معدية محلة اللبن بالغربية، ومعدية كفر شكر بالقليوبية، ومعدية القضابة بالغربية، ومعدية زفتى بالغربية، ومعدية باب الرزق مفتوح بالجيزة ، ومعدية كلية الزراعة بالقليوبية، ومعدية مطوبس بكفر الشيخ، علاوة على معدية النجم الساطع بالمنوفية.

وتشمل المعديات المطروحة أيضا معدية جزيرة الكريمات ببني سويف، ومعدية سنديون بكفر الشيخ، بالاضافة إلى معدية كفر الدوار، بالمحلة ” غربية “، ومعدية الكريمات الى كوم ادريجة ببني سويف.

كما تم طرح معدية منية جناح بكفر الشيخ، ومعدية السكري بكفر الشيخ، بالاضافة معدية أبو غالب بالجيزة ، ومعدية شمشيرة بكفر الشيخ ، ومعدية ورش الطوب البحيرة ، ومعدية عبارة الحوامدية بالقاهرة، ومعدية مجر بكفر الشيخ ، علاوة إلى معدية رشيد بالبحيرة، ومعدية أبو خشبة بكفر الشيخ ، ومعدية دار السلام القبلية بالقاهرة، ومعدية سند بسط بالغربية.

بالاضافة معدية البدرشين بالجيزة، بالاضافة إلى معدية ميت غنر بالدقهلية، ومعدية التبين بالقاهرة، ومعدية تفهنا العزب بالدقهلية ، ومعدية كفر الحما المنوفية، بالاضافة معدية حبالة بالبحيرة ، ومعدية عكاشه برشيد بالبحيرة ، علاوة على معدية أبو شاهين بكفر الشيخ، ومعدية دمنهور بالبحيرة ، ومعدية كفر خضير بالبحيرة، ومعدية شبراخيت بكفر الشيخ.

كما تم طرح معدية أبو عوالي بالجيزة، ومعدية كفر الدوار بالمنوفية، ومعدية عزبة عبدالمجيد بالقليوبية، ومعدية دلهمو بالمنوفية .



قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المعديات النيلية مع مرور الزمن، لم تراع عوامل الأمان والسلامة، وتسببت في وقوع العديد من الحوادث.

وأضاف وزير النقل، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منذ 2007 وحتى 2020، وقع 15 حادثًا في المعديات النيلية، أدى لوفاة 120 مواطنًا، كان آخرها في أغسطس 2020، وأسوأها في الواسطى ببني سويف ودير مواس وأبوقرقاص وسمالوط في المنيا.